В Петербурге средняя семья платит за ЖКХ 10% от своих доходов

Росстат подсчитал сколько в регионах в 2019 году платили за коммунальные услуги. Петербург не попал в топ-3, но ушел недалеко.



Как пишет РБК 14 сентября, самая высокая доля затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) зафиксирована в республике Коми, Чукотском автономном округе и Магаданской области.



Так в Коми среднестатистическая доля расходов семей на ЖКХ с совокупными потребительскими расходами жители в среднем тратили на коммуналку в месяц 5802 руб. Это составило 13,7% от их общих расходов.

