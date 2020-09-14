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14.09.2020 07:59
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В Петербурге средняя семья платит за ЖКХ 10% от своих доходов

Росстат подсчитал сколько в регионах в 2019 году платили за коммунальные услуги. Петербург не попал в топ-3, но ушел недалеко.

Как пишет РБК 14 сентября, самая высокая доля затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) зафиксирована в республике Коми, Чукотском автономном округе и Магаданской области.

Так в Коми среднестатистическая доля расходов семей на ЖКХ с совокупными потребительскими расходами жители в среднем тратили на коммуналку в месяц 5802 руб. Это составило 13,7% от их общих расходов.

На Чукотке ЖКХ, в среднем, стоило больше, 6708 руб. в месяц, но в сравнении с доходом средней семьи это составило 13,6%. В Магаданской области коммунальные услуги обхошлись в 8760 руб. и занимали 12,9% от всех расходов.

Выше 10% своих потребительских расходов направляли на оплату услуг ЖКХ жители 47 субъектов России. Среди них и Санкт-Петербург, где средняя семья платила 6725 руб. в месяц.

При этом столица России оказалась в тройке лидеров с наименьшими долями затрат на ЖКХ. Там доля затрат на коммуналку составила не более 7,2% о среднего дохода (в среднем 7792 руб. в месяц).

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