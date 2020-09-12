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12.09.2020 11:45
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Центробанк: Лжеменеджеры банков использовали в своих целях голосовое меню

ЦБ предупредил банки о новой схеме мошенничества, с помощью которой преступники могут получить сведения о клиентах, в том числе, об остатках на их депозитах. Об этом 12 сентября сообщает РИА Новости.

Проблема вскрылась после того, как одна из кредитных организаций сообщила о резком росте числа звонков своим клиентам от мошенников, которым была известна точная сумма денежных средств на их счетах.

Проверка показала, что злоумышленники звонили в систему IVR (интерактивное голосовое меню), подменяя номера клиентов. При звонке с номера клиента они запрашивали у системы сведения по остаткам средств на картах, вводя для этого последние четыре цифры номеров этих банковских карт.

Затем мошенники звонили потенциальным жертвам, представлялись сотрудниками банка, а в качестве доказательства своей причастности к кредитной организации, озвучивали информацию об остатке на счете.

Номера телефонов клиентов и их банковских карт были скомпрометированы и распространялись в интернете. В ЦБ считают, что мошенники могли их получить из клиентской базы Joom, которая ранее оказалась в открытом доступе.

Парой дней ранее в Петербурге мошенники, представившись сотрудниками банка, обманули двух пенсионеров на 3 млн рублей.

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Комментарии (2)

Pilat
А я купил новый смартфон ( конечно на пригоженскую премию) и там уже предустановлена в звонилку прога, которая блокирует весь этот спалм.
Просто кайф.
Но я в очередной раз могу только восхитится профнепригодностью сотрудников банков и их IT отделов.
От них утекает все что можно.
И они еще настаивают чтобы мы им свою биометрию доверили.
Батарейкин
Сотрудники фсинов уже и компы с предустановленным ivr умудрились на места несения службы притащить! Молодцы! Мне, правда, всё больше простые арестанты названивают. Причём, у меня никогда и не было даже счёта, не говоря уже о картах, сберкассы. Одному, например, "менеджеру Максиму из "Службы безопасности"" сидеть ещё полтора года и он надеяться на выходе с зоны получить "на жизнь" лям-другой, как он сам сказал мне.
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