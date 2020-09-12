Центробанк: Лжеменеджеры банков использовали в своих целях голосовое меню
ЦБ предупредил банки о новой схеме мошенничества, с помощью которой преступники могут получить сведения о клиентах, в том числе, об остатках на их депозитах. Об этом 12 сентября сообщает РИА Новости.
Проблема вскрылась после того, как одна из кредитных организаций сообщила о резком росте числа звонков своим клиентам от мошенников, которым была известна точная сумма денежных средств на их счетах.
Проверка показала, что злоумышленники звонили в систему IVR (интерактивное голосовое меню), подменяя номера клиентов. При звонке с номера клиента они запрашивали у системы сведения по остаткам средств на картах, вводя для этого последние четыре цифры номеров этих банковских карт.
Затем мошенники звонили потенциальным жертвам, представлялись сотрудниками банка, а в качестве доказательства своей причастности к кредитной организации, озвучивали информацию об остатке на счете.
Номера телефонов клиентов и их банковских карт были скомпрометированы и распространялись в интернете. В ЦБ считают, что мошенники могли их получить из клиентской базы Joom, которая ранее оказалась в открытом доступе.
Парой дней ранее в Петербурге мошенники, представившись сотрудниками банка, обманули двух пенсионеров на 3 млн рублей.