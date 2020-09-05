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05.09.2020 14:58
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В Минске неизвестные в форме жестко подавили демонстрацию студентов МГЛУ

Субботняя студенческая демонстрация в Минске закончилась задержаниями участников. Мужчины в форме без опознавательных знаков с ребятами не церемонились. Сегодня 28-й день протестов.

Как сообщает 5 сентября TUT.BY, задержания студентов идут около площади Якуба Коласа. Туда дошла колонна от МГЛУ. Студентов забирают в автобусы неизвестные люди в масках и балаклавах, в военной форме без опознавательных знаков.

Молодых людей пытались защитить девушки, они становились в сцепку. Но, по их словам, их оттягивали за волосы и просто раскидывали в стороны.

Также сегодня стало известно о том, что четыре сотрудника американской IT-компании в Минске взяты под стражу на два месяца.

В Белоруссии с 9 августа, дня президентских выборов, продолжаются протесты против Александра Лукашенко и насилия со стороны силовиков.

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Комментарии (1)

kacnep
Из Питера без шевронов приехали..
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