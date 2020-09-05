В Минске неизвестные в форме жестко подавили демонстрацию студентов МГЛУ
Субботняя студенческая демонстрация в Минске закончилась задержаниями участников. Мужчины в форме без опознавательных знаков с ребятами не церемонились. Сегодня 28-й день протестов.
Как сообщает 5 сентября TUT.BY, задержания студентов идут около площади Якуба Коласа. Туда дошла колонна от МГЛУ. Студентов забирают в автобусы неизвестные люди в масках и балаклавах, в военной форме без опознавательных знаков.
Молодых людей пытались защитить девушки, они становились в сцепку. Но, по их словам, их оттягивали за волосы и просто раскидывали в стороны.
Также сегодня стало известно о том, что четыре сотрудника американской IT-компании в Минске взяты под стражу на два месяца.
В Белоруссии с 9 августа, дня президентских выборов, продолжаются протесты против Александра Лукашенко и насилия со стороны силовиков.