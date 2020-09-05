Субботняя студенческая демонстрация в Минске закончилась задержаниями участников. Мужчины в форме без опознавательных знаков с ребятами не церемонились. Сегодня 28-й день протестов.

Как сообщает 5 сентября TUT.BY, задержания студентов идут около площади Якуба Коласа. Туда дошла колонна от МГЛУ. Студентов забирают в автобусы неизвестные люди в масках и балаклавах, в военной форме без опознавательных знаков.