Налётчик, ради семьи требовавший пять миллионов у банка «Восточный», останется под стражей до октября

Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для налётчика на отделение банка «Восточный» на улице Савушкина, 12. Мужчина останется под арестом до 13 октября.



Как 16 августа сообщает объединённая пресс-служба городских судов, вину обвиняемый признал, но в СИЗО не хотел. Он заявил, что пять миллионов рублей в обмен на обещание, что он не нажмёт некую кнопку, из-за которой может произойти взрыв, ему нужны были, чтобы поправить финансовые дела семьи.

Мужчину задержали 14 августа, от опознания не спасло даже то, что за пару часов, пока след искала полиция, он успел сбрить бороду. Скрыться от полицейских после неудачной попытки ограбления пытался в квартире близкой знакомой.