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14.08.2020 01:07
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В Петербурге по подозрению в серийном вымогательстве арестованы четверо полицейских. Один из них пугал ковидом и хвалился успехами

Четверо сотрудников отдела полиции Невского района Петербурга отправлены под стражу по делу о вымогательстве. Перспектива оказаться в СИЗО заставила задуматься о здоровье и вспомнить Северный Кавказ.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, в ночь на 14 августа Невский райсуд закончил рассматривать ходатайства следствия об аресте Александра Астафьева, Алексея Белякова, Виктора Орлова и Александра Яковлева.

Сотрудников 10-го отдела полиции задержали по подозрению в вымогательстве и припомнили случившееся в мае, когда патрульные предложили пойманной за поиском «закладки» женщине откупиться от их внимания и будто бы получили за это 30 тысяч рублей.

На меру пресечения их доставили с кратно большей суммой. По версии следствия, не позднее 20 июля полицейские отметились в двух эпизодах и стребовали 300 тысяч с одной женщины, а потом ещё столько же взяли у троих.

Обвинение предъявили четверым, против заключения под стражу они возражали.

«Полицейский взвода № 2 отдельной роты ППС Невского УМВД Астафьев, например, сообщил, что ему в СИЗО нельзя, так как он находится на больничном с пневмонией и возможным заражением новой коронавирусной инфекцией, в связи с чем требуется дополнительное обследование», - приводит подробности пресс-служба судов.

Кроме здоровья, Астафьев апеллировал к заслугам: его поощряли за службу на Северном Кавказе, нынешнее начальство также видит его достойным полицейским. Суд характеристики не впечатлили, обвиняемых отправили в следственный изолятор до 11 октября.

В ГУ МВД ранее сообщили, что все пятеро сотрудников отстранены от исполнения служебных обязанностей. Материалы на пятого в Невский райсуд не поступали.

© Фонтанка.Ру

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