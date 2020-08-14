В Петербурге по подозрению в серийном вымогательстве арестованы четверо полицейских. Один из них пугал ковидом и хвалился успехами

Четверо сотрудников отдела полиции Невского района Петербурга отправлены под стражу по делу о вымогательстве. Перспектива оказаться в СИЗО заставила задуматься о здоровье и вспомнить Северный Кавказ.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, в ночь на 14 августа Невский райсуд закончил рассматривать ходатайства следствия об аресте Александра Астафьева, Алексея Белякова, Виктора Орлова и Александра Яковлева.



Сотрудников 10-го отдела полиции задержали по подозрению в вымогательстве и припомнили случившееся в мае, когда патрульные предложили пойманной за поиском «закладки» женщине откупиться от их внимания и будто бы получили за это 30 тысяч рублей.

