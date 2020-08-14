В Петербурге по подозрению в серийном вымогательстве арестованы четверо полицейских. Один из них пугал ковидом и хвалился успехами
Четверо сотрудников отдела полиции Невского района Петербурга отправлены под стражу по делу о вымогательстве. Перспектива оказаться в СИЗО заставила задуматься о здоровье и вспомнить Северный Кавказ.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, в ночь на 14 августа Невский райсуд закончил рассматривать ходатайства следствия об аресте Александра Астафьева, Алексея Белякова, Виктора Орлова и Александра Яковлева.
Сотрудников 10-го отдела полиции задержали по подозрению в вымогательстве и припомнили случившееся в мае, когда патрульные предложили пойманной за поиском «закладки» женщине откупиться от их внимания и будто бы получили за это 30 тысяч рублей.
На меру пресечения их доставили с кратно большей суммой. По версии следствия, не позднее 20 июля полицейские отметились в двух эпизодах и стребовали 300 тысяч с одной женщины, а потом ещё столько же взяли у троих.
Обвинение предъявили четверым, против заключения под стражу они возражали.
«Полицейский взвода № 2 отдельной роты ППС Невского УМВД Астафьев, например, сообщил, что ему в СИЗО нельзя, так как он находится на больничном с пневмонией и возможным заражением новой коронавирусной инфекцией, в связи с чем требуется дополнительное обследование», - приводит подробности пресс-служба судов.
Кроме здоровья, Астафьев апеллировал к заслугам: его поощряли за службу на Северном Кавказе, нынешнее начальство также видит его достойным полицейским. Суд характеристики не впечатлили, обвиняемых отправили в следственный изолятор до 11 октября.
В ГУ МВД ранее сообщили, что все пятеро сотрудников отстранены от исполнения служебных обязанностей. Материалы на пятого в Невский райсуд не поступали.