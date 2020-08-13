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13.08.2020 14:50
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ВЦИОМ: Большинство россиян следит за событиями в Белоруссии, но ставит на Лукашенко

Опрос ВЦИОМ об отношении России к президентским выборам в Белоруссии 13 августа 2020 года.

Подавляющее большинство россиян с разной степенью вовлечённости интересуется происходящим в Белоруссии. Однако в кардинальные перемены в соседней стране и нового президента верит едва ли каждый двадцатый, показал опрос ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованным 13 августа, пристально следят за событиями в Белоруссии, где после президентских выборов вспыхнули массовые протесты, 18 % жителей России. Ещё 54 % интересуются время от времени.

При этом в успех массовых протестов как в способ добиться перемен наши сограждане особо не верят. Только 6 % опрошенных заявили социологам, что результатом митингов станет новый человек в президентском кресле. 59 % считают, что Александр Лукашенко сохранит власть, а протесты будут подавлены. 12 % смотрят в ближайшее будущее с меньшим фатализмом и полагают, что в Белоруссии будет двоевластие: Лукашенко не отдаст власть, но и подавить протесты не сумеет.

По наблюдениям социологов, за последний месяц отношение россиян к действующему лидеру Белоруссии несколько ухудшилось. Доля тех, кто относится к нему отрицательно, выросла с 9 до 12 %. О положительном отношении в августе заявили 47 %, а в июле таких было 52.

В достоверности результатов выборов большинство россиян, судя по данным опроса, верят. 51 % не сомневается в итогах голосования, хотя чуть больше половины допускают подтасовки на местах. О своём недоверии заявили 27 % опрошенных.

При этом 64 % тех, с кем говорили социологи, считают, что для России будет лучше, чтобы президентом Белоруссии оставался Лукашенко. Оппозицию у власти соответствующей интересам Москвы находит примерно каждый десятый (12 %).

Справка:
Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были оглашены предварительные результаты президентских выборов, согласно которым главой страны остаётся её действующий руководитель Александр Лукашенко. Его главный оппонент Светлана Тихановская заявила, что не признаёт его победу и считает победителем себя.
На протяжении последних нескольких дней продолжались столкновения несогласных с силовиками, после чего конфликт попытались перевести в мирное русло. Чем запомнилась четвёртая ночь протестов — читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (23)

Brit
Все СИЗО республики переполнены и протестующих свозят как в Чили во времена Пиночета на два стадиона и там держат. Силовики (милиция и КГБ) получили карт-бланш на применение любого насилия и ведут себя как большевики во времена Красного террора - колошматят и гасят всех подряд, кто посмел даже просто выйти на улицу. В 30 градусов жары выйти в белой одежде (один из цветов оппозиции) считается проявлением неуважения к власти и её носитель арестовывается. Сам Лукаш после своего перевыбора нигде и никак не появляется и по слухам укатил в Туреччину, переждать грозу.
261847251
Любой командир мотострелковой дивизии, желающий стать президентом Белоруссии - сейчас имеет реальный шанс стать им.
efela
Давайте для начала определим доверие россиян к ВЦИОМу.
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