ВЦИОМ: Большинство россиян следит за событиями в Белоруссии, но ставит на Лукашенко

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованным 13 августа, пристально следят за событиями в Белоруссии, где после президентских выборов вспыхнули массовые протесты, 18 % жителей России. Ещё 54 % интересуются время от времени.

Подавляющее большинство россиян с разной степенью вовлечённости интересуется происходящим в Белоруссии. Однако в кардинальные перемены в соседней стране и нового президента верит едва ли каждый двадцатый, показал опрос ВЦИОМ.

При этом в успех массовых протестов как в способ добиться перемен наши сограждане особо не верят. Только 6 % опрошенных заявили социологам, что результатом митингов станет новый человек в президентском кресле. 59 % считают, что Александр Лукашенко сохранит власть, а протесты будут подавлены. 12 % смотрят в ближайшее будущее с меньшим фатализмом и полагают, что в Белоруссии будет двоевластие: Лукашенко не отдаст власть, но и подавить протесты не сумеет.

По наблюдениям социологов, за последний месяц отношение россиян к действующему лидеру Белоруссии несколько ухудшилось. Доля тех, кто относится к нему отрицательно, выросла с 9 до 12 % . О положительном отношении в августе заявили 47 %, а в июле таких было 52.

В достоверности результатов выборов большинство россиян, судя по данным опроса, верят. 51 % не сомневается в итогах голосования, хотя чуть больше половины допускают подтасовки на местах. О своём недоверии заявили 27 % опрошенных.