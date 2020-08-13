ВЦИОМ: Большинство россиян следит за событиями в Белоруссии, но ставит на Лукашенко
Опрос ВЦИОМ об отношении России к президентским выборам в Белоруссии 13 августа 2020 года.
Подавляющее большинство россиян с разной степенью вовлечённости интересуется происходящим в Белоруссии. Однако в кардинальные перемены в соседней стране и нового президента верит едва ли каждый двадцатый, показал опрос ВЦИОМ.
Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованным 13 августа, пристально следят за событиями в Белоруссии, где после президентских выборов вспыхнули массовые протесты,
При этом в успех массовых протестов как в способ добиться перемен наши сограждане особо не верят. Только
По наблюдениям социологов, за последний месяц отношение россиян к действующему лидеру Белоруссии несколько ухудшилось. Доля тех, кто относится к нему отрицательно, выросла с 9 до
В достоверности результатов выборов большинство россиян, судя по данным опроса, верят.
При этом
Справка:
Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были оглашены предварительные результаты президентских выборов, согласно которым главой страны остаётся её действующий руководитель Александр Лукашенко. Его главный оппонент Светлана Тихановская заявила, что не признаёт его победу и считает победителем себя.
На протяжении последних нескольких дней продолжались столкновения несогласных с силовиками, после чего конфликт попытались перевести в мирное русло. Чем запомнилась четвёртая ночь протестов — читайте в материале «Фонтанки».