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13.08.2020 12:49
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Американский медведь, австралийская безработица и японская жара. Государственные СМИ Белоруссии заметили «беспорядки», но нашли инфоповоды поинтереснее

На четвертый день митингов белорусское телеграфное агентство и Белтелерадиокомпания предлагают информационную повестку, в которой с трудом отыщешь крохи информации о массовых акциях протеста.

Фото: скриншот странцы сайта БелТА

На сайте Белтелерадиокомпании утром 13 августа из 24 последних новостей лишь 4 посвящены событиям поствыборного характера. Остальные заголовки предлагают белорусам узнать о рекордном числе безработных в Австралии, погибших из-за жары в Японии и экономике Великобритании, а в топе новостей висела история из США «Медведь присоединился к компании, которая пришла на пикник».

Так выглядит сегодня информационная картина в соседней стране по данным государственных СМИ:

— «Массовая уборка зерновых ускоряется по всей стране. Мобилизованы все силы»;

— «Почти 1300 субъектов хозяйствования получили помощь в рамках указа «О поддержке экономики»;

— «В субботу новая серия проекта «На контроле Президента» о работе студотрядов»;

— «В Японии из-за жары за последнюю неделю погибли 10 человек».

Сообщения о митингах, которые на главном телеканале страны называют «беспорядками», основаны на отчетах МВД и Следственного комитета республики. В информационном выпуске «Белорусь 1» подчеркивается, что теперь «волнения стали менее массовыми», как это было сказано в сообщении МВД. «Несмотря на то, что протесты якобы носили мирный характер, в ряде городов были замечены отряды агрессивно настроенных людей в масках и капюшонах. Зачастую они были подпитаны алкоголем. Звучали лозунги и призывы к активным действиям, люди жгли фаеры, бросали камни, нападали на сотрудников милиции», — рассказывает ведущая.

Сайт государственного агентства «БелТА» утром 13 августа увлекает читателя падением в республике цен на продукты, мнении Александра Лукашенко о нефтепереработке, количестве заболевших COVID-19 в России и пожаре в Калифорнии. Вот лишь некоторые заголовки:

— «Цены на мясо, рыбу и хлеб в июле снизились»;

— «Зерносушилка горела в Щучинском районе: спасли почти 100 т зерна»;

— «В Калифорнии природный пожар охватил площадь в 4 тыс. га, идет эвакуация».

Фото: скриншот страницы сайта
Фото: скриншот страницы сайта
Фото: скриншот страницы сайта
Фото: скриншот страницы сайта

В одной из немногих утренних новостей про акции протеста они опять же называются «беспорядками», также подчеркивается снижение их массовости. БелТА цитирует представителя МВД Ольгу Чемоданову, которая рассказала о «необходимых мерах по охране правопорядка».

При этом на популярном портале Tut.by почти все новости так или иначе связаны с акциями протеста. Вот их утренние заголовки:

— «Мама, это салют? — Нет, сынок, это гранаты». Как говорить с детьми о том, что происходит?»;

— «Коллеги, мы клялись защищать народ». Что с милиционерами, которые во время протестов заявили об уходе»;

— «Мы всегда контактировали с ГАИ, не понимаем, что произошло». Байкеры — о жестких задержанных»;

— На двух участках в Минске члены комиссии отказались подписывать протоколы.

С самого утра издание ведет онлайн-трансляцию с «цепей солидарности». Помимо сообщений и видео о митингах прошедшей ночи, ресурс предлагает узнать у доктора, «чем опасны светошумовые гранаты?». Даже новости шоу-бизнеса теперь с налетом демонстраций: лидер 30 Seconds to Mars поддержал белорусов. Выделяются на этом фоне лишь редкие сообщения о победителях литературной премии и новых автомобилях.

На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. После оглашения предварительных итогов люди в городах начали массово выходить на улицу в знак протеста, поскольку не доверяли официальным цифрам. Акции протеста были подавлены силовиками, сообщается о задержанных (только за ночь со среды на четверг — 700 человек) и отдельных пострадавших.

По последним данным Центризбиркома Белоруссии, за Лукашенко проголосовали 80,08 % избирателей, за основного кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую — 10,09 %. Тихановская уже заявила, что не признает объявленные результаты и считает победителем себя. Но сейчас находится с детьми на территории Литвы под местной охраной, ее муж — под арестом в Минске.

Собрал Евгений Богданов, «Фонтанка.ру»

Фото: скриншот странцы сайта БелТА
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

BigWad
А то наши СМИ сильно заметили недовольство в Хабаровске...
Garret
А теперь главные новости дня. В Усть - Пердольске прошёл фестиваль игры на ложках
Агроном аэродрома
Вот что бывает, когда канаробесию не поддаешся. Писать не про что.
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