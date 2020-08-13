«Беспорядки утратили массовость». В МВД Белоруссии отчитались о 700 задержанных за сутки

В МВД заметили, что «беспорядки по стране утратили массовость». При этом отмечается, что «уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким», а во время акций протеста пострадали более 100 сотрудников милиции.

В первые ночи митингующих задерживали тысячами.

На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. После оглашения предварительных итогов люди в городах начали массово выходить на улицу в знак протеста, поскольку не доверяли официальным цифрам. Акции протеста были подавлены силовиками, есть задержанные и пострадавшие.