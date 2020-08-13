«Беспорядки утратили массовость». В МВД Белоруссии отчитались о 700 задержанных за сутки
МВД Белоруссии фиксирует снижение массовости протестов на фоне высокого уровня агрессии к силовикам.
«За минувшие сутки во время акций протеста милиция задержала около 700 человек», — цитирует https://news.tut.by/society/696476.html#ua:news_bytime~4 13 августа заявление ведомства издание Tut.by.
В МВД заметили, что «беспорядки по стране утратили массовость». При этом отмечается, что «уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким», а во время акций протеста пострадали более 100 сотрудников милиции.
В первые ночи митингующих задерживали тысячами.
На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. После оглашения предварительных итогов люди в городах начали массово выходить на улицу в знак протеста, поскольку не доверяли официальным цифрам. Акции протеста были подавлены силовиками, есть задержанные и пострадавшие.
По последним данным Центризбиркома Белоруссии, за Лукашенко проголосовали