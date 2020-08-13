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13.08.2020 11:21
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«Беспорядки утратили массовость». В МВД Белоруссии отчитались о 700 задержанных за сутки

МВД Белоруссии фиксирует снижение массовости протестов на фоне высокого уровня агрессии к силовикам.

«За минувшие сутки во время акций протеста милиция задержала около 700 человек», — цитирует https://news.tut.by/society/696476.html#ua:news_bytime~4 13 августа заявление ведомства издание Tut.by.

В МВД заметили, что «беспорядки по стране утратили массовость». При этом отмечается, что «уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким», а во время акций протеста пострадали более 100 сотрудников милиции.

В первые ночи митингующих задерживали тысячами.

На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. После оглашения предварительных итогов люди в городах начали массово выходить на улицу в знак протеста, поскольку не доверяли официальным цифрам. Акции протеста были подавлены силовиками, есть задержанные и пострадавшие.

По последним данным Центризбиркома Белоруссии, за Лукашенко проголосовали 80,08 % избирателей, за основного кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую — 10,09 %. Тихановская уже заявила, что не признает объявленные результаты и считает победителем себя.

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Комментарии (11)

AnyKey_1960
Стрелять по толпе не надо.
Полить дерьмом из ближайшего канализационного люка- сами разбегуться.
Майдан в 14-м суток бы не простоял под так и душем.
Владислав М
Руководство МВД Белоруссии, как и остальная власть, уже утратили доверие народа.
dedmoroz_5e4d8827384c2
«уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким», а во время акций протеста пострадали более 100 сотрудников милиции

угол падения, равен углу отражения: набор уголовных статей для болотных госпереворотчиков богаче и колоритнее!!!
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