Коронавирусом в мире заразились более 20 миллионов человек

Число заболевших коронавирусом COVID-19 по всему миру превысило отметку в 20 млн человек в 188 странах мира. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса по состоянию на 11 августа.
По информации проекте, на планете выявили 20 020 679 случаев заражения коронавирусом. Число жертв COVID-19 приближается к отметке 734 тысячи человек. Отметку в миллион новых случаев коронавирус взял за четыре дня, 7 августа в мире были инфицированы 19 млн человек.
Лидером по числу заболевших являются США с 5 088 516 зараженными. На втором месте находится Бразилия, где болеют чуть более 3 млн человек, на третьем — Индия (2,2 млн). Четвертую строчку занимает Россия (890 тыс.), первую пятерку замыкает ЮАР (563 тыс.).