СК: Во время массовых беспорядков в Беларуси пострадали десятки сотрудников милиции. В них бросали скамейки, булыжники и стеклянные бутылки
Председатель Следственного комитета страны Иван Носкевич сообщил, что во время несанкционированных акций, которые начались после закрытия пунктов для голосваний, пострадали сотрудники милиции.
«Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали», — цитирует 10 августа слова Носкевича БелТА.
Беспорядки сопровождались сопротивлением представителям власти, в ходе которых их забрасывали мусорными контейнерами, скамейками, били палками, кидали в них булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки, а также легковоспламеняющиеся жидкости.
«Многие из подозреваемых и уже задержанных находятся в состоянии алкогольного опьянения. Изъяты записи камер видеонаблюдения. Установлены и продолжают устанавливаться лица, причастные к беспорядкам. Действиям их всех будет дана соответствующая правовая оценка», — отметил Иван Носкевич.
Ранее он сообщал, что уже возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков. Ответственность за данные действия соответственно — до 8 и 15 лет лишения свободы.
По данным МВД республики, во время незаконных акций 9 августа пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц.
Правозащитники подсчитали, что всего по республике задержали порядка 200 человек. По их же данным, один человек погиб, однако МВД страны это опровергает.