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10.08.2020 11:50
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СК: Во время массовых беспорядков в Беларуси пострадали десятки сотрудников милиции. В них бросали скамейки, булыжники и стеклянные бутылки

Председатель Следственного комитета страны Иван Носкевич сообщил, что во время несанкционированных акций, которые начались после закрытия пунктов для голосваний, пострадали сотрудники милиции.

«Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали», — цитирует 10 августа слова Носкевича БелТА.

Беспорядки сопровождались сопротивлением представителям власти, в ходе которых их забрасывали мусорными контейнерами, скамейками, били палками, кидали в них булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки, а также легковоспламеняющиеся жидкости.

«Многие из подозреваемых и уже задержанных находятся в состоянии алкогольного опьянения. Изъяты записи камер видеонаблюдения. Установлены и продолжают устанавливаться лица, причастные к беспорядкам. Действиям их всех будет дана соответствующая правовая оценка», — отметил Иван Носкевич.

Ранее он сообщал, что уже возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков. Ответственность за данные действия соответственно — до 8 и 15 лет лишения свободы.

По данным МВД республики, во время незаконных акций 9 августа пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц.

Правозащитники подсчитали, что всего по республике задержали порядка 200 человек. По их же данным, один человек погиб, однако МВД страны это опровергает.

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Комментарии (16)

Печенеги и половцы
Какой порядок? У него единственная возможность осталась это влиться в состав России, да и то этот вариант под большим вопросом. Довыеживался
DAE70
Беларусь не бандерляндия и Лукашенко не Янукович, быстро наведет порядок.
Brit
Вижу ситуацию так: царь стал дряхлым, бояре ворочают чё хотят.
Один из бояр, Женя Пригожин, решил отжать у Лукаша два нефтяных заводика и послал два рейдерских отряда: политтехнологов и вагнеровцев.
Лукаш замочил тех и других и позвонил наябедничал царю. Тот приструнил Женю и теперь всё будет по-старому.
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