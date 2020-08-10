СК: Во время массовых беспорядков в Беларуси пострадали десятки сотрудников милиции. В них бросали скамейки, булыжники и стеклянные бутылки

Председатель Следственного комитета страны Иван Носкевич сообщил, что во время несанкционированных акций, которые начались после закрытия пунктов для голосваний, пострадали сотрудники милиции.



«Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали», — цитирует 10 августа слова Носкевича БелТА.



Беспорядки сопровождались сопротивлением представителям власти, в ходе которых их забрасывали мусорными контейнерами, скамейками, били палками, кидали в них булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки, а также легковоспламеняющиеся жидкости.

