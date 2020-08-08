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«Фонтанка-SUP-2020» – всё что нужно знать

08.08.2020 09:30
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«Фонтанка-SUP-2020» – всё что нужно знать

Считанные часы остались до юбилейного, пятого фестиваля «Фонтанка-SUP». Рассказываем все, что нужно знать о главном приключении лета.

Фото: "Фонтанка.ру"

«Фонтанка-SUP» — международный фестиваль-карнавал SUP-серфинга, который с 2016 года проводит городской портал «Фонтанка.ру». Любители сапсёрфа ежегодно объединяются под девизом «В Питере — плыть!» и проходят более 8 километров по водному маршруту в историческом центре Петербурга. 2020 год — юбилейный. Пятый SUP-фест задуман как подарок для горожан в честь 20-летия «Фонтанки.ру». Фестиваль с каждым годом растет. В прошлом году более 1000 человек прошли на падлбордах по акваториям Мойки, Фонтанки, Крюкова канала и канала Грибоедова. Событие стало крупнейшим в Восточной Европе. В этом году фестиваль будет организован с учетом рекомендаций по противодействию распространению вируса COVID-19.

Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
1

Куда и во сколько приходить?

Стартовый городок на набережной реки Мойки между 1 и 2-м Садовыми мостами (со стороны Марсова поля) откроется 8 августа ровно в восемь утра. С этого времени начнет работу и стойка регистрации участников, где заранее зарегистрировавшиеся сапсёрферы получат свой стартовый номер. Без номера участие в заплыве запрещено.

Начиная с 9 утра можно спускаться на воду. Обратите внимание, что большие корпоративные команды встанут на падлборды в отдельной зоне. В 9:45 пройдет разминка.

Ровно в десять состоится торжественное открытие юбилейного фестиваля «Фонтанка-SUP» — под барабанное шоу, с напутственным словом , приветствием организаторов и почетных гостей.

Стартуют сапсёрферы в 10:15. Маршрут пройдет под 33 мостами по рекам и каналам в центре Петербурга: по течению Фонтанки мимо Михайловского замка, Цирка Чинизелли, Музея Фаберже, Аничкова моста, Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, через Крюков канал до канала Грибоедова. Далее — вверх по течению, минуя Никольский собор, Львиный и Банковский мостики, Дом книги. Далее под Итальянским мостом у Спаса на Крови к месту старта.

После того, как акватория Мойки в зоне старта освободится, её займут профессиональные спортсмены. С 11:00 до 12:30 здесь пройдет SUP-спринт — «Кубок "Фонтанка.ру" — 20 лет».

Самая яркая и веселая часть фестивальной программы по традиции у Итальянского моста. С 12:00 до 12: 45 здесь соберет водный «тетрис» SUP-парад, пройдет флешмоб и барабанное шоу.

В 13:00 участники водного карнавала должны полностью освободить воду и приготовиться получать призы и подарки от партнеров фестиваля за победу в 10 конкурсах.

Награждение начнется со спортивных достижений. В 13:30 с огненным дефиле на главной сцене выступят финалистки шоу «Мисс SUP — 2020». Кстати, пока вы еще можете повлиять на ход голосования.

В 14:00 призы получат победители в остальных номинациях.

Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
2

Как принять участие в конкурсах?

После получения стартового номера нужно сфотографироваться в костюме, или с доской, или с питомцем (в зависимости от номинации). Далее размещаем фото в одной из трех социальных сетей, «Вконтакте», Facebook, Instagram, с двумя хештегами в соответствии с конкурсом (один хештег — обозначение конкурса, второй хештег — стартовый номер).

• «Лучший костюм» — #fontankasup2020_costume

• «Лучшее оформление SUP-доски» — #fontankasup2020_sup

• «Я и ценный пассажир» — #fontankasup2020_pet

• «Чижик на SUPе» — #fontankasup2020_logo

• «Корпоративный экипаж» — #fontankasup2020_team

• «Самый позитивный костюм фестиваля» — #fontankasup2020_positive

• «Киномонстр» — #fontankasup2020_monster

• «Лучшая маска фестиваля» — #fontankasup2020_mask

НАПРИМЕР: Участник с номером № 345 для участия в конкурсе «Я и ценный пассажир» должен разместить свое фото в соцсетях с хештегами: #fontankasup2020_pet#345.

Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
3

А как же коронавирус?

В этом году фестиваль будет организован с учетом рекомендаций по противодействию распространению вируса COVID-19. Перед мероприятием, во время и по его окончании лицензированная организация проведет санитарную обработку помещений и оборудования. Перед входом в стартовый городок будут измерять температуру тела. Лица с температурой тела 37°С и более не допускаются. Если чувствуете легкое недомогание, берегите себя и окружающих, оставайтесь дома. На территории стартового городка будет находится оборудование для дезинфекции рук. Рекомендуется соблюдать социальную дистанцию 1,5 — 2 метров, а также пользоваться масками и перчатками.

Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
4

Что с безопасностью на воде?

Во время водного карнавала будут работать три катера поисково-спасательной службы. Они будут следовать впереди и сзади колонны, а также помогать при повороте с Фонтанки на Крюков канал. Кроме того, в самой колонне вместе со всеми участниками поплывут на сапах 20 профессиональных сертифицированных спасателей. Часть из них будут дежурить у мостов по маршруту движения. Вы без проблем найдете их по ярко-красным майкам. Будет две скорых: одна патрулирует по маршруту водного карнавала, вторая – находится в стартовом городке.

Организаторы категорически рекомендуют использовать лиши во время заплыва. Сам по себе сап с лишем – уже отличное средство спасения на воде. В случае усталости, рекомендуется продолжить заплыв, встав на сап коленями. Если силы окончательно вас покинули, нужно подать знак спасателям. Вас отбуксируют до берега, где вы сможете пересесть в специальный автобус, который отвезет вас с стартовый городок.

Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
5

Сколько нас и откуда мы?

Юбилейный фестиваль «Фонтанка-SUP» обещает стать самым крупным за всю историю своего существования. Для участия в водном карнавале зарегистрировались более 3000 участников из 96 городов со всего мира. Среди нас будут сапсерферы из Азербайджана, Белоруссии, Германии, Мексики, Молдовы, США, Украины, Финляндии и Эстонии. Ничего эпичнее на реках и каналах Санкт-Петербурга еще не происходило.

Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
6

Друзья и партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP»

Официальный партнер — компания VICTORIA STENOVA

Официальный страховой партнер — компания «ГАЙДЕ»

Командный партнер — Setl Group

Командный партнер — Группа «Эталон»

Командный партнер — Сеть гипермаркетов «Лента»

SUP-партнер — компания GLADIATOR

Партнер фестиваля — компания «Леврана»

Партнер фестиваля — бренд спортивной одежды EMDI

Партнер фестиваля — бренд Luckroute

Сёрф-партнер фестиваля — WantSup_Spb

Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"
Фото: "Фонтанка.ру"

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Комментарии (1)

dimas062
На Грибоедова возле Сенной во сколько примерно будут по плану?)
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