«Фонтанка-SUP-2020» – всё что нужно знать

Стартовый городок на набережной реки Мойки между 1 и 2-м Садовыми мостами (со стороны Марсова поля) откроется 8 августа ровно в восемь утра. С этого времени начнет работу и стойка регистрации участников, где заранее зарегистрировавшиеся сапсёрферы получат свой стартовый номер. Без номера участие в заплыве запрещено.



Начиная с 9 утра можно спускаться на воду. Обратите внимание, что большие корпоративные команды встанут на падлборды в отдельной зоне. В 9:45 пройдет разминка.

Ровно в десять состоится торжественное открытие юбилейного фестиваля «Фонтанка-SUP» — под барабанное шоу, с напутственным словом , приветствием организаторов и почетных гостей.

Стартуют сапсёрферы в 10:15. Маршрут пройдет под 33 мостами по рекам и каналам в центре Петербурга: по течению Фонтанки мимо Михайловского замка, Цирка Чинизелли, Музея Фаберже, Аничкова моста, Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, через Крюков канал до канала Грибоедова. Далее — вверх по течению, минуя Никольский собор, Львиный и Банковский мостики, Дом книги. Далее под Итальянским мостом у Спаса на Крови к месту старта.