Пособник убийства отельера в Петербурге получил 8,5 года. Он за 50 тысяч помог жаждавшему наследства сыну
В Петербурге суд вынес первый приговор по делу о заказном убийстве предпринимателя, которого расстреляли в одном из собственных хостелов. Подыскавший киллера Максим Баштанар заработал 50 тысяч и сядет на 8,5 года.
О приговоре сообщает объединённая пресс-служба судов города 7 августа. Выборгский райсуд признал Баштанара виновным в пособничестве в убийстве по найму из корыстных побуждений.
В 68-летнего бизнесмена Владимира Кулебакина трижды выстрелили 12 апреля 2019 года в отеле на Полевой улице в Парголово, он скончался в больнице. По версии следствия, материальную выгоду из его смерти рассчитывал получить его сын. Кулебакина-младшего задержали семь месяцев спустя. Как считают следователи, он решил ускорить своё вступление в наследство и заказал Баштанару организацию убийства отца. Тот подыскал киллера, которому полагались 400 тысяч, и получил за свои услуги 50 тысяч рублей.
Непосредственный исполнитель до приговора не дожил — через два месяца после того, как исполнил заказ, он скончался от болезни сердца. Дело отпрыска убитого бизнесмена рассматривает Санкт-Петербургский горсуд.
Баштанар признал вину, Выборгский суд назначил ему 8,5 года в исправительной колонии строгого режима.