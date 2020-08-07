Пособник убийства отельера в Петербурге получил 8,5 года. Он за 50 тысяч помог жаждавшему наследства сыну

В Петербурге суд вынес первый приговор по делу о заказном убийстве предпринимателя, которого расстреляли в одном из собственных хостелов. Подыскавший киллера Максим Баштанар заработал 50 тысяч и сядет на 8,5 года.

О приговоре сообщает объединённая пресс-служба судов города 7 августа. Выборгский райсуд признал Баштанара виновным в пособничестве в убийстве по найму из корыстных побуждений.

В 68-летнего бизнесмена Владимира Кулебакина трижды выстрелили 12 апреля 2019 года в отеле на Полевой улице в Парголово, он скончался в больнице. По версии следствия, материальную выгоду из его смерти рассчитывал получить его сын. Кулебакина-младшего задержали семь месяцев спустя. Как считают следователи, он решил ускорить своё вступление в наследство и заказал Баштанару организацию убийства отца. Тот подыскал киллера, которому полагались 400 тысяч, и получил за свои услуги 50 тысяч рублей.