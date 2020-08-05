КХЛ не верит в коронавирус. Почему новый хоккейный сезон в опасности

У Континентальной хоккейной лиги проблемы — десятки хоккеистов заболели коронавирусом. Четыре недели осталось до старта сезона, но удастся ли вовремя начать и не превратится ли это в фарс похлеще футбольного чемпионата — большой вопрос.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/Архив

Команды КХЛ начали выходить из отпуска в начале июля, и сразу посыпались новости, в основном из неофициальных источников, о массовых случаях заражения COVID-19. Клубы и лига не спешили их подтверждать и делали вид, что все нормально. Обещали даже показать в конце июля календарь нового сезона, который стартует 2 сентября. Однако время идет, случаев заболевания появляется все больше, а о предстоящем сезоне по-прежнему ничего не известно.

КХЛ заболела, но молчит

Один из первых положительных случаев коронавируса в межсезонье был зафиксирован в череповецкой «Северстали». Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко в своем телеграм-канале написал, что заболел вратарь «Северстали» и это поставило под вопрос начало тренировочных сборов.



Второй жертвой COVID-19 стал «Автомобилист» из Екатеринбурга, где зафиксировали сразу два случая. Постепенно такие новости стали поступать практически из каждой команды, в основном все так же неофициально.

Президент КХЛ Алексей Морозов в середине июля в интервью собственной пресс-службе все-таки подтвердил несколько подобных «инсайдов».

— Заболевание выявлено у двух игроков «Северстали», — заявил Морозов. — Также положительный тест сдал один игрок «Спартака» и три — «Торпедо». С двусторонней пневмонией в больнице лежит игрок команды «Амур», двое живших с ним в одном номере игроков изолированы, при этом с остальными хоккеистами команды контактов не было. Отмечу, что у всех троих анализ на коронавирус отрицательный.

При этом имена заболевших продолжали держаться в секрете. Тем временем команды уже вовсю готовились к сезону без серьезных ограничений и специальных регламентов. Первый «взрыв» прогремел в «Спартаке», где заразились еще шесть игроков и четыре сотрудника, из-за чего клуб был вынужден остановить тренировки. Случаи массового заражения также были зафиксированы в фарм-клубе московского «Динамо», некоторые из игроков которого контактировали с основой, в молодежной команде «Витязя», часть которого также занималась с основным составом, ЦСКА, омском «Авангарде». Особенно сложная ситуация оказалась у «Авангарда», где коронавирус подтвердился у 20 человек. Из-за этого омичи отказались от участия в предсезонном турнире в Сочи. Вскоре «Северсталь» объявила, что к двум уже заболевшим игрокам присоединились еще девять. В результате был отменен учебно-тренировочный сбор в Долгопрудном.



В конце июля канадский журналист Рик Даливаль сообщил, что СКА остановил подготовку к сезону и вернулся из Новогорска в Петербург из-за вспышки коронавируса в команде. С одной стороны, довольно сомнительный источник. С другой — Даливаль освещает жизнь канадского хоккейного клуба «Ванкувер», который очень хочет видеть в своих рядах задрафтованного ими форварда Василия Подколзина, играющего сейчас как раз за СКА.

В армейском клубе эту информацию опровергли, однако команда действительно вернулась со сборов в Петербург.

Без объяснения причины был отменен предсезонный турнир в Минске, где с 19 по 23 августа должны были сыграть местные «Динамо» с «Юностью», а также ярославский «Локомотив» и казахстанский «Барыс».

Вишенкой на торте стал турнир в Сочи Parimatch Sochi Hockey Open, чрезмерное желание организаторов которого провести его во что бы то ни стало обернулось не меньшим фарсом, чем знаменитый футбольный матч «Сочи» — «Ростов».

«Некоторые уже не успеют подготовиться»

Участниками турнира помимо ХК «Сочи» стали СКА, «Локомотив» и олимпийская сборная России (U20). Перед самым началом турнира сразу несколько источников сообщили, что в ХК «Сочи» заболели более десяти хоккеистов. Несмотря на это, организаторы подтвердили, что все запланированные матчи будут сыграны. И ни слова про коронавирус.



«Дело в том, что у турнира появился спонсор, деньги уже получены, в чем-то потрачены. Отмена турнира привела бы к тому, что пришлось бы выплачивать эти долги. Когда речь идет о деньгах, сразу же начинают думать, что выгоднее — заразить всех участников коронавирусом или вернуть деньги», — говорил журналист Алексей Шевченко в своем YouTube-канале.

Менее чем за час до стартового матча, в котором «Сочи» должен был сыграть против сборной России до 20 лет, организаторы объявили, что основной состав сочинцев в полном объеме заменит молодежная команда. В результате южане, не хватающие звезд с неба на молодежном уровне, были дважды разгромлены — 0:6 и 0:10.

До сих пор не до конца понятна ситуация с зарубежными командами — минским и рижским «Динамо», «Барысом», «Куньлунем». Пандемия сильно осложнила пересечение государственных границ. «Куньлунь» и «Барыс» почти наверняка будут базироваться в одном из российских городов. Ходят разговоры, что и рижское «Динамо» может переехать в Мытищи или Сочи.



При этом меньше чем за месяц до старта сезона непонятен регламент безопасности. Лига вроде бы планирует ввести квоту на зрителей, как это было в чемпионате России по футболу. «Нужно создать четкий регламент. К примеру, сколько бы человек ни заболело, продолжаем чемпионат или, наоборот, от пяти инфицированных — все отменяем. Важно договориться обо всем на берегу. В футболе проблема в том, что одним командам игры переносят, вторые приезжают молодежным составом, а третьим вообще записывают поражения. Это неправильно. Должно быть четкое понимание, как действовать, если в командах будут инфицированные», — цитируют бывшего генерального менеджера «Салавата Юлаева» Леонида Вайсфельда «Известия».

Вратарь «Спартака» Никита Беспалов в интервью официальному сайту красно-белых рассказывал о тяжелой ситуации в команде и о том, как это влияет на подготовку к сезону.

— У нас много ребят заболело, поэтому не понаслышке знаю, что это такое, — признался хоккеист. — Каждый может оказаться в этих списках. Конечно, неприятная ситуация, но самое страшное, что ты готовился к сезону, а в итоге этот вирус тебя выбивает из колеи. Выходит, все, что ты делал летом, все твои старания просто напрасны. По сути, придется заново готовиться, а некоторые ребята даже уже и подготовиться не успеют. И к сезону подойдут все в разной форме. Кто и как быстро оправится от этой болезни, неизвестно.



Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прямо заявил в одном из интервью, что начало сезона лучше перенести. Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов считает, что КХЛ нужно брать пример с НХЛ, если она хочет провести сезон без осложнений.

А как в НХЛ?

В НХЛ прямо сейчас доигрывают чемпионат. Лиге пришлось пойти на этот шаг из-за коммерческих обязательств, но там к этому подготовились практически идеально. 24 команды свезли в два канадских города — Эдмонтон и Торонто, где они 24 часа в сутки находятся в так называемых «пузырях» — строго ограниченной территории, которая включает в себя стадионы и гостиницы в шаговой доступности. На время проведения плей-оф доступ в гостиницу для обычных гостей был закрыт.

Каждая команда поселилась на своем этаже. В номера было разрешено заезжать по заранее составленным спискам — по 52 человека на каждый клуб (31 хоккеист + персонал). Даже членам семей хоккеистов доступ туда закрыт. Расселение — строго по одному.

Перед заселением каждый член делегации трижды сдал тесты на коронавирус с интервалом в 48 часов. Уже внутри «пузыря» все проходят тестирование в ежедневном режиме. Пересечение игроков из разных команд также запрещено. За соблюдением социальной дистанции строго следит персонал. Питание организовано в специальных зонах, где между игроками и персоналом установлены перегородки из стеклопластика. Но даже при всем при этом внутри пузырей все без исключения обязаны носить маски. Снимать их разрешается только за обедом и во время тренировок.



Покидать «пузыри» разрешается только по медицинским показателям. После возвращения придется отправиться на четырехдневный карантин.

На каждом этаже оборудована специальная зона отдыха с диванами, телевизорами и столами для пинг-понга. Игрокам разрешили взять с собой игровые приставки. Сумасшедшая по продуманности организация, но пока она полностью себя оправдывает: 7013 тестов на COVID-19 было сделано с 27 июля по 1 августа НХЛ — и ни одного положительного случая.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»