В списке богатейших бизнесменов России сменился лидер. Он поднялся на золоте

Как сообщает Forbes 5 августа, Сулейман Керимов сместил с первого места лидера списка богатейших российских бизнесменов Владимира Потанина. Состояние последнего оценивается в 24,6 млрд долларов, Керимов же, по информации на 13:00, владеет 24,7 млрд. Причём с утра показатель вырос на 1,7 млрд. Способствовали обогащению сенатора рекордные цены на золото и новые сведения о структуре собственности его компании.

По данным Forbes, всем пакетом (76,84% акций) владеет его сын Саид Керимов, выпустившийся из МГИМО в 2016 году. Саид числится единственным акционером кипрской компании Wandle Holdings Limited. Ей приналежит 100% акций Polyus Gold International Limited (Джерси), владельца акций «Полюса». Весь пакет Саида Керимова в «Полюсе» оценивается в $25,6 млн, но у семьи также есть другие активы и долги.

С начала пандемии состояние семьи Керимова выросло на 14,7 млрд долларов. Это произошло за счёт роста котировок «Полюса». С начала 2020 года компания стала стоить почти в 2,5 раза больше, а 5 августа акции поднялись в цене на 4%. Ранее сообщалось, что семья сенатора из Дагестана обогатилась за время коронакризиса больше других российских миллиардеров.