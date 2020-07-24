Российские миллиардеры из списка Forbes за время пандемии разбогатели почти на 71 млрд рублей

Пока половина россиян ждёт помощи государства, чтобы купить еды, те, у кого серьёзные деньги водились и раньше, богатеют. Forbes 24 июля составил список миллиардеров, чье состояние стремительнее всего росло с середины марта. В целом же герои российского списка богачей увеличили свой достаток на 70,73 млрд долларов.

Инвестор Леонид Богуславский стал состоятельнее с 1,5 до 2,8 млрд рублей. В этом ему помогли 8,2 % акций разработчика DataDog, продукты которого позволяют клиентам следить за работой используемых ими облачных хранилищ. Акции компании за время пандемии выросли чуть ли не в три раза.