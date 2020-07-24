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24.07.2020 19:15
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Российские миллиардеры из списка Forbes за время пандемии разбогатели почти на 71 млрд рублей

Пока половина россиян ждёт помощи государства, чтобы купить еды, те, у кого серьёзные деньги водились и раньше, богатеют. Forbes 24 июля составил список миллиардеров, чье состояние стремительнее всего росло с середины марта. В целом же герои российского списка богачей увеличили свой достаток на 70,73 млрд долларов.

Инвестор Леонид Богуславский стал состоятельнее с 1,5 до 2,8 млрд рублей. В этом ему помогли 8,2 % акций разработчика DataDog, продукты которого позволяют клиентам следить за работой используемых ими облачных хранилищ. Акции компании за время пандемии выросли чуть ли не в три раза.

Семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, которая владеет 78,6 % самого крупного в РФ золотодобытчика «Полюс», тоже обогатилась за счёт стремительного роста цен на драгметалл. Миллиардер и его родственники увеличили своё состояние с 10 до 18,6 млрд долларов.

Третьим быстро богатеющим стал сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож (с 1,2 млрд до 2,1 млрд долларов). Ему в этом помогли новости «Яндекса» о «разводе» со Сбербанком и выкупе доли госбанка в «Яндекс.Маркете», а также возможное включение акций «Яндекса» в индекс MSCI Russia. 20 июля акции информационного гиганта добрались до исторического рекорда в 4020 рублей за бумагу.

Наполовину от своё состояние увеличили ещё четверо миллиардеров: Олег Тиньков нарастил его до 2,6 млрд долларов (+63 %), Владимир Евтушенков — до 2,3 млрд (+53 %), Владимир Богданов — до 1,97 млрд долларов (+51 %) и Николай Буйнов — до 2,1 млрд (+51 %).

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Комментарии (3)

Fantanka.ru
искренне рады за них
dddmmm
"Российские миллиардеры"

Российские воришки - вот так будет правильнее.
Barmaley_5e4d0211d3423
Это наши с вами деньги туда ушли.
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