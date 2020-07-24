Российские миллиардеры из списка Forbes за время пандемии разбогатели почти на 71 млрд рублей
Пока половина россиян ждёт помощи государства, чтобы купить еды, те, у кого серьёзные деньги водились и раньше, богатеют. Forbes 24 июля составил список миллиардеров, чье состояние стремительнее всего росло с середины марта. В целом же герои российского списка богачей увеличили свой достаток на 70,73 млрд долларов.
Инвестор Леонид Богуславский стал состоятельнее с 1,5 до 2,8 млрд рублей. В этом ему помогли
Семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, которая владеет
Третьим быстро богатеющим стал сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож (с 1,2 млрд до 2,1 млрд долларов). Ему в этом помогли новости «Яндекса» о «разводе» со Сбербанком и выкупе доли госбанка в «Яндекс.Маркете», а также возможное включение акций «Яндекса» в индекс MSCI Russia. 20 июля акции информационного гиганта добрались до исторического рекорда в 4020 рублей за бумагу.
Наполовину от своё состояние увеличили ещё четверо миллиардеров: Олег Тиньков нарастил его до 2,6 млрд долларов