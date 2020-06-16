«Когда говорят, что заграничный онлайн-шопинг не дает развиваться российскому бизнесу, люди просто защищают свою маржу». AliExpress о первом годе жизни российской дочки

Запрет на работу розничных магазинов помог заработать китайскому маркетплейсу AliExpress: во время пандемии покупатели не стали отказывать себе в заграничном шопинге, а на площадку подтянулись и отечественные продавцы.

Почти девять месяцев прошло с выхода на рынок электронной коммерции «российской Alibaba» — но не фантастического проекта российских властей, а «дочки» китайского IT-гиганта с Mail.ru Group, «Мегафоном» и РФПИ. Директор по связям с госорганами «AliExpress Россия» Сергей Лебедев рассказал в интервью «Фонтанке», почему компания заинтересовалась развитием российской интернет-торговли, как сама площадка и её партнеры пережили пандемию, а также чем грозят переоценка масштабов трансграничной торговли и желание российских властей её ограничить.



— Пандемия COVID-19, которая в последние месяцы была главным драйвером экономических процессов, родом из Китая. Как ситуация отразилась на российском бизнесе AliExpress. Стали потребители заказывать меньше из-за опасений китайского вируса?

— Нет, не стали, потому что и ВОЗ, и Роспотребнадзор официально неоднократно говорили, что вирус не передается через посылки. В целом мы пережили эту ситуацию очень хорошо и устойчиво. Резкого падения мы не отмечали. Были некоторые сложности, связанные с сокращением предложения, но это было в феврале-марте. Как вы знаете, Китай ввел очень жесткие меры — там была изоляция, вплоть до того, что заколачивали двери. Увеличился срок доставки, потому что фабрики в Китае закрылись, и некоторые продавцы, у которых даже были стоки, просто не могли физически пойти и отправить эти посылки. Когда всё возобновилось, а это случилось в середине марта, посылки дошли, и потребители получили компенсации за долгое ожидание — например, в виде купонов. Сейчас мы уже наблюдаем восстановление спроса — в мае трансграничные продажи выросли на 26% по сравнению с апрелем. Но, конечно, мы наблюдаем и рост локального бизнеса.



— Давайте пока остановимся на трансграничной торговле. Можете ли вы в цифрах оценить — насколько просели продажи в первые месяцы пандемии, если сравнивать с прошлым годом? Насколько сильной была задержка посылок, к примеру, если судить по числу открытых споров с продавцами?

— В некоторых случаях срок доставки увеличился до месяца, потому что посылки не могли физически отправить из-за ограничений, которые ввел Китай, Гонконг или Сингапур. Как только всё нормализовалось, все полетело, и сейчас мы восстанавливаемся. Доля возвратов [денег за товар] у нас, как правило, остаётся неизменной — не больше 2%, на это увеличение сроков доставки никак не повлияло. Что касается сокращения, то мы сильно отличаемся от общего рынка трансграничной торговли, который переживал достаточно существенное падение заказов, особенно дорогих товаров из Европы. Во-первых, был снижен порог беспошлинного ввоза, а во-вторых, в марте на пике коронавируса случилась еще достаточно серьезная девальвация рубля: российская валюта подешевела процентов на 15. В итоге в феврале-марте общие объемы покупок россиян в иностранных интернет-магазинах могли упасть на 20%, по оценкам внешних аналитиков. Мы заметно лучше рынка выступили в этом периоде — продажи снизились на 5%. В мае мы уже приросли к прошлому году примерно на 10%. В целом за месяцы пандемии будет рост, но сказать на сколько, мы пока не готовы.



— То есть из-за закрытия большей части непродовольственной розницы в российских городах потребители все же стали тратить больше денег в заграничных интернет-магазинах?

— Весь российский рынок e-commerce вырос: ходить было никуда нельзя, нужно было что-то заказывать домой. Понятно, что продажи продуктов питания, товаров для дома и даже интимных товаров увеличились. Понятно, что, когда окончательно снимут все ограничения, в какой-то момент рост остановится, потому что люди соскучились по социализации. Но потом восходящий тренд будет продолжаться: потребитель привык заказывать в интернете. В 2019 году оборот AliExpress вырос в пределах пары десятков процентов, я думаю, что в этом году рост будет примерно таким же. По себе мы заметили, что потребительское поведение во время пандемии в принципе изменилось: люди стали заказывать вещи, которые действительно нужны. Увеличился вес посылки, это значит, что покупают одежду, обувь, бытовые товары, а не какие-то мелкие аксессуары для телефонов. Это если говорить о онлайн-покупках за рубежом. Но еще заметно вырос локальный бизнес — число предложений на площадке российских игроков.



— Предприятия, которым запретили торговать в магазинах и торговых центрах, перешли на AliExpress? Как выросла доля российских продавцов на площадке за время пандемии?

— Действительно, к нам приходят компании, которые раньше были представлены только в оффлайне. Но для этого мы стимулировали продавцов. Например, снизили размер комиссии до 0% на первые 100 заказов для тех, кто присоединился к нам с марта. Мы также разрешили всем компаниям хранить на нашем складе бесплатно все товары в течение 60 дней, дальше — 20 рублей за 1 кубический метр в день. При этом в период пандемии мы предупредили всех наших продавцов, что мы не позволим повышать цены на товары первой необходимости вплоть до снятия магазина с площадки. Не все ответственно подошли, но прецедентов было не так много. Мы удалили нескольких сотен товаров, которые предлагались по неразумной цене и на которые поступали жалобы.

Говорить о долях, на мой взгляд, не совсем корректно. По сути, отсчет локального бизнеса начался в октябре 2019 года, когда было создано совместное предприятие «AliExpress Россия» (соучредители Alibaba Group, Mail.ru Group, ПАО «Мегафон» и Российский фонд прямых инвестиций. — Прим. ред.). До этого с 2018 года российские игроки были представлены только на площадки Tmall, но это направление не было в приоритете. Сейчас доля локальных продавцов в продажах «AliExpress Россия» порядка 20%. Показатель рос за период пандемии, то есть с конца февраля на конец мая, двузначными темпами. Сейчас на площадке представлено более 10 тысяч российских продавцов, которые предлагают 1,5 млн товаров.



— Почему вообще AliExpress решил повернуться лицом к российским продавцам? Связано ли это со стратегией властей по ужесточению правил трансграничной торговли — увеличению порога беспошлинного ввоза и так далее?

— Российский рынок имеет большой потенциал. Проникновение онлайн-торговли (доля в общем обороте розничной торговли. — Прим. ред.) до пандемии составляла порядка 6%, это очень мало. Для сравнения: в Китае это заоблачные 22%, в Европе и США — порядка 15%. И создание совместного предприятия в первую очередь было направлено на то, чтобы развивать именно внутренний рынок, в том числе с точки зрения логистической инфраструктуры. Ведь почему во время пандемии не удалось все 100% ретейла загнать в онлайн? Потому что доставка не справилась.

— Вы считаете долю онлайн-торговли с учетом заказов за рубежом? Насколько обоснованы опасения российских продавцов, что дешевые китайские товары забирают у них рынок?

— Весь рынок интернет-торговли России — это примерно 2 трлн рублей. Некоторые исследователи утверждают, что трансграничная торговля сейчас все заполонит, АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли. — Прим. ред.) говорит об обороте 500 лишним миллиардов рублей в год. Такого не может быть. В прошлом году «Почта России» доставила 330 млн заказов. При среднем чеке, который эксперты оценивают в 10–12 долларов, никак не получается такая сумма. И потом, мы же видим наши цифры. По нашей оценке, траты россиян в зарубежных онлайн-магазинах — это в лучшем случае 340 млрд рублей. Остальное — это внутренний рынок. И он растет куда быстрее.

