Петербуржцы застали крыс за изысканным ужином в одной из «Пятёрочек» Невского района
Семья из Невского района Петербурга встретила крысиную пару в магазине «Пятёрочка». И те, и другие пришли в супермаркет за едой. Видеозаписи трапезы грызунов появились в городских пабликах 25 мая.
За кадром слышен голос оператора, отца семейства. Он снимает двух крыс, которые залезли на стеллаж с фруктами и аккуратно подъедают виноград. Ребёнок, видя эту картину, смеётся. Мама одёргивает дочь со словами: «Это не смешно». В первоисточнике указано, что съемка велась в магазине, расположенном в доме
Американские учёные предупредили, что из-за закрытия предприятий общественного питания и недостатка еды крысы могут агрессивно себя вести.