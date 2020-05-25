Семья из Невского района Петербурга встретила крысиную пару в магазине «Пятёрочка». И те, и другие пришли в супермаркет за едой. Видеозаписи трапезы грызунов появились в городских пабликах 25 мая.



За кадром слышен голос оператора, отца семейства. Он снимает двух крыс, которые залезли на стеллаж с фруктами и аккуратно подъедают виноград. Ребёнок, видя эту картину, смеётся. Мама одёргивает дочь со словами: «Это не смешно». В первоисточнике указано, что съемка велась в магазине, расположенном в доме № 22 во 2-м Рабфаковском переулке.

