Петербургская Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей двух майских ДТП с пешеходами. Речь идет о недавней трагедии на кольцевой автодороге, где погибла пенсионерка, и о наезде на подростка в Приморском районе города в начале месяца.



Около восьми часов вечера 19 мая водитель автопоезда из тягача Mercedes-Benz Actros и полуприцепа-контейнеровоза Krohe SDC 27 следовал по КАД от Пулковского шоссе в сторону Московского шоссе и в районе 74-го километра внешнего кольца сбил женщину-пешехода. Пенсионерка пересекала КАД слева направо вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась на месте. Также фура столкнулась с попутным автомобилем Skoda Kodiaq.