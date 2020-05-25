ГИБДД ищет очевидцев ДТП с пешеходами: трагедии на КАД и наезда на подростка на Маршала Новикова
Петербургская Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей двух майских ДТП с пешеходами. Речь идет о недавней трагедии на кольцевой автодороге, где погибла пенсионерка, и о наезде на подростка в Приморском районе города в начале месяца.
Около восьми часов вечера 19 мая водитель автопоезда из тягача Mercedes-Benz Actros и полуприцепа-контейнеровоза Krohe SDC 27 следовал по КАД от Пулковского шоссе в сторону Московского шоссе и в районе 74-го километра внешнего кольца сбил женщину-пешехода. Пенсионерка пересекала КАД слева направо вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась на месте. Также фура столкнулась с попутным автомобилем Skoda Kodiaq.
Очевидцев этого ДТП или тех, кто располагает какой-либо информацией о произошедшем, просят сообщить в отдел ГИБДД УМВД России по Московскому району Петербурга по телефону: 8 (812) 573–48–72.
ОГИБДД Приморского района тоже ищет очевидцев наезда на пешехода. По информации ведомства, 2 мая около 21:40 на пересечении проспекта Королёва и улицы Маршала Новикова водитель белого легкового автомобиля, предположительно Skoda Octavia, двигаясь по Маршала Новикова от Парашютной улицы в сторону Королёва, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 13-летнего мальчика, который переходил дорогу справа налево.
Водитель с места ДТП скрылся. Родители пострадавшего ребенка самостоятельно обратились за медицинской помощью в травмпункт
Очевидцев произошедшего и тех, кто располагает какой-либо информацией об этом ДТП, просят позвонить по телефонам: 573–58–94, 573–58–92 или явиться в отдел ГИБДД УМВД по Приморскому району Петербурга по адресу: улица Ильюшина, 18, кабинет 219.