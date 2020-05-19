AirBaltic возобновляет полеты по Европе

Министерство сообщения Латвии разрешило авиакомпании airBaltic с конца мая возобновить полеты по целому ряду европейских направлений.
«Мы возвращаемся с целью сохранить наши позиции в регионе», — цитирует 19 мая заявление генерального директора прибалтийского перевозчика Мартина Гаусса пресс-служба airBaltic.
С 25 мая компания намерена начать прямые рейсы из Риги в Хельсинки и Мюнхен, а с июня — в Берлин. Вчера, 18 мая, airBaltic запустил рейсы в прибалтийские столицы, после того как власти стран региона согласовали открытие границ.
Накануне о возобновлении полетов объявил и финский перевозчик Finnair, который намерен летать также в Петербург и Москву.