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17.05.2020 10:53
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Россия разрешила вернуться в страну иностранным спортсменам. Им придется пройти через двухнедельный карантин

Иностранные спортсмены уже в ближайшее время смогут вернуться в Россию. Как сообщается 17 мая на сайте правительства, соответствующие изменения внесены в распоряжение правительства «О временном ограничении въезда в РФ».

«Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией. Как и все прибывшие из-за рубежа, спортсмены будут находиться под наблюдением врачей. Их также обяжут пройти 14-дневный карантин», — уточнили в кабмине.

В правительстве заявили, что такое решение поможет спортивным организациям возобновить тренировки после смягчения коронавирусных ограничений. Напомним, Российскую премьер-лигу по футболу собираются возобновить уже 21 июня. При этом накануне коронавирусом заболел первый футболист из РПЛ — игрок «Локомотива» Джефферсон Фарфан.

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