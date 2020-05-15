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15.05.2020 13:40
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«Эпично срезали болгарками»: в Петербурге снесли Ташкентский путепровод

Строители снесли в Петербурге так называемый Ташкентский путепровод между Малой Митрофаньевской и Ташкентской улицами.

«Мост эпично срезали болгарками. Снопы искр в темноте», — рассказали очевидцы.

Безымянный путепровод, в народе названный Ташкентским, построили в 1902 году. Он пересекал Варшавскую железную дорогу. В 2003 году в ходе капитального ремонта на дореволюционных устоях и опорах возвели новый путепровод. В январе фирма «Эталон галактика» оформила разрешение на строительство жилого дома на участке, в границы которого попал и путепровод. Застройщик проложил временную дорогу в створе Ташкентской и Старообрядческой улиц.

«Путепровод, находящийся в собственности Группы «Эталон», был демонтирован в рамках согласованного проекта по реализации ЖК «Московские Ворота II». В настоящее время обустроен временный проезд южнее участка. Группа «Эталон» по соглашению с комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга занимается проектированием дорог, которые впоследствии будут построены силами компании в соответствии с утвержденным проектом», — рассказали 15 мая «Фонтанке» в пресс-службе Группы «Эталон».

Фото: vk.com/kirillchik1
Фото: vk.com/kirillchik1

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Комментарии (10)

AGP
Удивительно, что заставляет народ покупать там квадраты? Ведь реальное Жмурино или Шуршавель. Но цены-то явно выше--как же, "я живу в Центре"!
Kot Piter
Строительство "помоек" продолжается ускоренными темпами. =(
Devis
Куда смотрят защитники исторического наследия?
Или они еще не в курсе, что можно там митинг провести против или в поддержку чего-нибудь?
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