«Эпично срезали болгарками»: в Петербурге снесли Ташкентский путепровод
Строители снесли в Петербурге так называемый Ташкентский путепровод между Малой Митрофаньевской и Ташкентской улицами.
«Мост эпично срезали болгарками. Снопы искр в темноте», — рассказали очевидцы.
Безымянный путепровод, в народе названный Ташкентским, построили в 1902 году. Он пересекал Варшавскую железную дорогу. В 2003 году в ходе капитального ремонта на дореволюционных устоях и опорах возвели новый путепровод. В январе фирма «Эталон галактика» оформила разрешение на строительство жилого дома на участке, в границы которого попал и путепровод. Застройщик проложил временную дорогу в створе Ташкентской и Старообрядческой улиц.
«Путепровод, находящийся в собственности Группы «Эталон», был демонтирован в рамках согласованного проекта по реализации ЖК «Московские Ворота II». В настоящее время обустроен временный проезд южнее участка. Группа «Эталон» по соглашению с комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга занимается проектированием дорог, которые впоследствии будут построены силами компании в соответствии с утвержденным проектом», — рассказали 15 мая «Фонтанке» в пресс-службе Группы «Эталон».