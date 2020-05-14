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14.05.2020 14:23
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Генсек НАТО обвинил РФ и Китай в дезинформации по COVID-19

Россия и Китай в условиях пандемии нового коронавируса распространяют дезинформацию в целях изменения миропорядка. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Действующие лица, часть которых связаны с властями РФ и КНР, распространили большой объем дезинформации и пропаганды, стремясь исказить факты. Такие действия — неправильные», — цитирует «Интерфакс» интервью Столтенберга итальянской газете Repubblica. Таким образом, генсек НАТО ответил на вопрос об обеспокоенности альянса сообщениями об оказании иностранной помощи жителям Италии в рамках борьбы с пандемией.

Фото: nato.int

«Конечно, я не вижу, какие иные цели может преследовать такой поток пропаганды и дезинформации. Мы на деле продемонстрировали, что сплочены и помогаем друг другу. Это, наряду с работой независимых СМИ, — лучший ответ на такое количество фейковых новостей», — сказал Столтенберг.

По словам генсека Североатлантического альянса, «дезинформация распространяется через заявления официальных лиц в Китае и России», но, кроме того, «существует и поток не соответствующих действительности новостей из скрытых источников».

В качестве примера Столтенберг назвал фейковую новость о подготовке вывода войск НАТО из Литвы. «Там даже распространяли фальшивое письмо якобы с моей подписью, — отметил он. — Это не была работа дилетанта. Речь шла о сложной кампании, которая велась с ряда платформ. Текст перевели на несколько языков».

При этом Столтенберг отметил, что Италия, как и другие страны альянса, самостоятельно решают, чью помощь они принимают.

О кампании Москвы по дезинформации вокруг ситуации с COVID-19 в руководстве ЕС заявляли ещё в марте.

«К сожалению, с точки зрения здравого смысла я не могу его (это обвинение. — Прим. ред.) комментировать», — заявлял тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На этой неделе стало известно, что пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом.

4 мая министр обороны США заявил об угрозе России и Китая, несмотря на пандемию.

Фото: nato.int

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Комментарии (6)

260642921
Волшебные буквы НАТО. Сегодня поварята без премии не останутся. Суть вопроса не важна, главное, набрать слюны полный рот и...
Виктор Кочуров
Просмотрел ссылки об этом "письме" в поисковике. 99,9% всех текстов - это вой прозападных СМИ о русской фейко-кибер-атаке. Остальное - сообщения наших СМИ об этом самом вое. Невольно напрашивается мысль о согласованной и организованной НАТО провокации.
Nafanka
Ну наконец-то! ))) Как мы все ЭТОГО ждали)))! Что ж так припозднились со СВОИМИ выводами?! ))) Или уже что-то НОВОЕ разработали в биолабораториях Грузии и Украины, что если ОПЯТЬ "всё пойдёт НЕ по плану", т.е. опять либо не на тех, либо по всему миру надо будет прикрыть заранее торчащие заячьи уши? ))) Ловко, ловко! ))) Т.е. ЗАРАНЕЕ "знаем, что ограбление будет"? Или ОПЯТЬ какой-нибудь ВИРУС УЖЕ "сбежал" из этих лабораторий?! И в какую сторону ОН "побежал"? Как облако от Чернобыля, в ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ?! )))
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