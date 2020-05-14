«Действующие лица, часть которых связаны с властями РФ и КНР, распространили большой объем дезинформации и пропаганды, стремясь исказить факты. Такие действия — неправильные», — цитирует «Интерфакс» интервью Столтенберга итальянской газете Repubblica. Таким образом, генсек НАТО ответил на вопрос об обеспокоенности альянса сообщениями об оказании иностранной помощи жителям Италии в рамках борьбы с пандемией.

Россия и Китай в условиях пандемии нового коронавируса распространяют дезинформацию в целях изменения миропорядка. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Конечно, я не вижу, какие иные цели может преследовать такой поток пропаганды и дезинформации. Мы на деле продемонстрировали, что сплочены и помогаем друг другу. Это, наряду с работой независимых СМИ, — лучший ответ на такое количество фейковых новостей», — сказал Столтенберг.



По словам генсека Североатлантического альянса, «дезинформация распространяется через заявления официальных лиц в Китае и России», но, кроме того, «существует и поток не соответствующих действительности новостей из скрытых источников».



В качестве примера Столтенберг назвал фейковую новость о подготовке вывода войск НАТО из Литвы. «Там даже распространяли фальшивое письмо якобы с моей подписью, — отметил он. — Это не была работа дилетанта. Речь шла о сложной кампании, которая велась с ряда платформ. Текст перевели на несколько языков».



При этом Столтенберг отметил, что Италия, как и другие страны альянса, самостоятельно решают, чью помощь они принимают.



О кампании Москвы по дезинформации вокруг ситуации с COVID-19 в руководстве ЕС заявляли ещё в марте.

