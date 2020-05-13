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13.05.2020 16:10
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Ураганный ветер сдувал детей и срывал крыши в Чите. Кусок кровли упал на прохожего

В Забайкальском крае устраняют последствия урагана, прошедшего 13 мая. Местные жители делятся в соцсетях видео песчаных бурь и летающих крыш. В Чите от упавших кровель пострадали один человек и множество автомобилей.

Днем 13 мая в Чите бушевал шквалистый ветер с порывами до 30 м/с. Как сообщается на официальном портале Забайкальского края, ветром повалило 5 деревьев, несколько дорожных знаков, рекламных конструкций и столбов, на дорогу уронило опору, сорвало кровли с двух десятков домов, в том числе роддома. Сдуло крыши и заборы, побило стекла в школах и детских садах.

От упавшего с крыши профлиста пострадал один человек. В больнице ему оказали первую помощь и отпустили домой.

Жители Читы делятся впечатляющими видео разгула стихии. На записях видно, что местами ураган устроил настоящую песчаную бурю. Штормовой ветер гонял куски кровли по улицам, а местами даже срывал их с домов целиком. Часть попадала на автомобили: одну машину едва не перерубило пополам, другой кусок конструкции воткнулся прямо в лобовое стекло.

В микрорайоне Северный подняло гараж и понесло прямо на стоявшего неподалеку мужчину. К счастью, тот успел убежать. В одном из дворов ветер гонял по площадке детей.

Видео: Издательский дом Информ Полис/Youtube

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