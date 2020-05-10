«Тайный союз Навального и силовиков», похищение и две смерти. Все началось с «Азбуки вкуса»

Журналист «Фонтанки» понял, что в этой ситуации самое трудное для уголовного розыска было не столько продраться через череду чепухи, которую они по частям собирали с обеда 9 мая, сколько потом поверить в то, что в результате вышло.

Все стартовало со звонка петербургского адвоката Филина в полицию. Он заявил, что его солидного клиента – 64-летнего Сергея Васильева задержали какие-то сотрудники, да еще под самым идиотским предлогом, мол, нарушил самоизоляцию.

На улице это выглядело так: к 14 часам 9 мая бизнесмен Васильев приехал с Крестовского острова на своем “Рендж Ровере” к Торжковскому рынку. Чтобы потом ехать к себе загородный дом. При выходе, к нему подошли двое. Один в куртке Росгвардии. А на спине видна была надпись «полиция». Представившись майором, предъявил Васильеву нарушение режима самоизоляции. Он забрал права, паспорт и предложил присесть к ним в служебную машину. Васильев, мягко говоря, не понял юмора, и лишь через пару минут поверил, что все серьезно. Он позвонил адвокату, сфотографировал номера «служебной» «Тойоты Камри» и предложил дождаться юриста.



Фото: "Фонтанка.ру"

«Фонтанка» знает, что Васильев известен среди серьезных финансистов Петербурга. В свое время он возглавлял Северо-Западный филиал «Промстройбанка России», потом стоял на позиции вице-президента «Балтонэксимбанка», после работал в «Банке «Санкт-Петербург», был замом в ГУП ТЭК до 2009 года. Сегодня его бизнес связан с энергетикой в Гатчинском и Лужском районах Ленобласти. Так что Васильев решил проехаться, как ему сказали эти двое, за тестами до Боткинской больницы, а потом уже разобраться своим ресурсом с их полномочиями.

Товарищ майор заявил, что адвоката ждать не стоит, а поехали они отнюдь не в Боткинсую. Сначала Васильев зло думал, что это своего рода мелкое вымогательство. Но когда ему сказали, что едут в Москву, да еще в Следственный комитет, то он напрягся – тут мелочью не отделаешься

Кстати, по пути майор кратко и вежливо по телефону объяснял адвокату, куда примерно они везут Васильева. К этому времени, в полицейском главке уже проверили госномер «Камри». Из Московского межрегионального следственного комитета на транспорте ответили, что их машина с таким номером стоит перед ними. Тогда «Камри» начали отслеживать. Видеокамеры показали, что она проехала деревню Бабино в сторону Новгородской области. Время было 16:30.



Пока же в салоне Васильев слушал то, что он потом назовет текстом сумасшедшего. Водитель молчал, а майор энергично интересовался, сколько у Васильева денег, откуда он их берет, что за собой чувствует и так далее, вплоть до сакрального: «Как вы относитесь к Путину?». «К его политике по отношению к богатым».

Эта галиматья закончилась около восьми вечера, того же 9 мая, уже за Новгородом, возле Великих Лук. Машину остановил наряд ДПС, которому передали команду. При этом ранее представлявшийся майором продемонстрировал местным полицейским уже удостоверение Следственного комитета Москвы, и на этот раз на имя капитана юстиции, Городкова. Водителем же оказался еще более непонятный 31-летний Антон Пожеванный из Волгограда. Всех увели в Крестецкий отдел полиции.

Там шоу продолжилось. То ли майор Росгвардии, то ли следователь, начал качать должностные права. Он уверял дежурного, что если их сейчас не отпустят, то все будут иметь дело чуть ли не с Бастрыкиным, а Васильев – важная птица, которую ждут в столице. Сергей Васильев просил только об одном – не выпускайте меня из полиции – эти двое ненормальные. Особенно майор.



Приехали опера из Приморского района Петербурга. Майора-следователя посадили в УАЗ между двумя сотрудниками, а второго повезли в Питер на их же «Камри». Васильев добирался на машине сына, который приехал за ним.

К этому моменту криминальная комедия превратилась в трагедию. В Пушкинском районе, около пяти утра, 10 мая УАЗ резко повернул влево, налетел на отбойник, перевернулся несколько раз. Водитель – оперативник Роман Потапов погиб, погиб и задержанный. Двое сопровождающих в реанимации. Вторая машина, чуть отстав на заправке, увидела уже обломки.

Пока скорые, пока осмотры, пока довезли второго задержанного … С утра, 10 мая работали только с живым - водителем. Параллельно у Васильева пытались выяснить, что это было. Он твердил, что не понимает. Поначалу не очень-то ему и верили.

Наконец, стало проясняться. Конечно, погиб не следователь Городков. Его звать Станислав Бушнев. Ему ровно 50 лет, москвич. Когда-то имел уголовку за мошенничество, а с прошлого года разыскивается петербургским следствием. Тоже за мошенничество. Но, это, как говорится, нормально. Интересны показания водителя. Этот Антон из Волгограда – безработный. Выставился на «Авито». Ему в апреле позвонил Бушнев и пригласил поработать за 100 тысяч в месяц водилой, подробности при встрече.



22 апреля Антон приехал в Петербург, Бушнев его встретил, поселились на Лиговке в каком-то хостеле. Бушнев ему показал и удостоверения Росгвардии, и Следственного комитета, и еще какие-то спецслужебные, туманно пояснив, что представляет секретную организацию силовиков. Но не простую секретную, а тех, кто прочно встал на путь исправления под влиянием Навального. Их ячейка борется с казнокрадами и толстосумами в Питере. А экспроприированное отдает на дело революции.

- Готов? А что надо делать? Только сидеть за рулем? Готов.

С этого дня, на взятой в аренду машине они следили за врагами отечества. Номера СК были у Бушнева припасены заранее. Причем, наружное наблюдение всегда начиналось от дорогих магазинов. А так как пандемия бутики прикрыла, то от продовольственных. Пару раз скрытое наблюдение срывалось и вот 2 мая возле «Азбуки вкуса» возле станции метро «Спортивная» они наткнулись на Васильева и его “Рендж Ровер”. По виду все ясно – настоящая цель. Довели его до проспекта Динамо, где дом Васильева, а утром 9 мая выставились. Встретили, как известно, возле Торжковского.

