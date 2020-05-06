Forbes: Российское правительство готовится к второй волне коронавируса в мире

Правительство РФ разрабатывает меры на случай возникновения второй волны коронавируса в мире. Об этом 6 мая пишет Forbes.



По данным издания, первый вице-премьер Андрей Белоусов (исполняет обязанности премьер-министра после того, как Михаил Мишустин заболел коронавирусом) поручил министерствам подготовить предложения в проект «общенационального плана действий для восстановления экономики». Forbes ознакомился с копией поручения, подлинность документа подтвердили в одном из министерств.



По данным издания, проект восстановления экономики включает в себя подготовку мер реагирования на случай ухудщения ситуации и второй волны заболевания в мире. В целом выход из кризиса будет продолжаться не менее года, следует из поручений Белоусова. Среди мер, которые готовят в правительстве, - стимулирование спроса, снятие административных барьеров, упрощение госрегулирования, поддержка пострадавших отраслей экономики и занятости населения.

