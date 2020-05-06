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06.05.2020 22:41
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Forbes: Российское правительство готовится к второй волне коронавируса в мире

Правительство РФ разрабатывает меры на случай возникновения второй волны коронавируса в мире. Об этом 6 мая пишет Forbes.

По данным издания, первый вице-премьер Андрей Белоусов (исполняет обязанности премьер-министра после того, как Михаил Мишустин заболел коронавирусом) поручил министерствам подготовить предложения в проект «общенационального плана действий для восстановления экономики». Forbes ознакомился с копией поручения, подлинность документа подтвердили в одном из министерств.

По данным издания, проект восстановления экономики включает в себя подготовку мер реагирования на случай ухудщения ситуации и второй волны заболевания в мире. В целом выход из кризиса будет продолжаться не менее года, следует из поручений Белоусова. Среди мер, которые готовят в правительстве, - стимулирование спроса, снятие административных барьеров, упрощение госрегулирования, поддержка пострадавших отраслей экономики и занятости населения.

Напомним, поручить план выхода из режима повышенной готовности Владимир Путин поручил еще 28 апреля, сегодня три этапа выхода из самоизоляции обсуждали на видеосовещании у президента. Сам Путин в очередной раз подчеркнул, что спешить с отменой ограничений нельзя.

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Комментарии (9)

PROM
Новый бюджет будут осваивать
Гость
Похоже что всё пустят на самотёк :(
hal9000
Хоть работать начали..ато до короновируса все по Занзибарам да по Сейшелям болтались..а я пахал как проклятый..теперь пусть порабаотают..а я отдохну хоть...
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