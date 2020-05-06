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Совещание у Путина о плане выхода с самоизоляции

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06.05.2020 15:45
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«Цена малейшей ошибки — безопасность, жизнь, здоровье наших людей». Путин рассказал о снятии коронавирусных ограничений

Президент России на совещании по реализации принятых мер борьбы с COVID-2019 коснулся темы выхода страны из самоизоляции.

«Нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки — безопасность, жизнь, здоровье наших людей», — заявил 6 мая Владимир Путин в ходе обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, выход из режима самоизоляции должен быть «поэтапным» и «плавным». Глава государства призвал подготовить план снятия ограничений для каждого региона, так как «ситуация складывается по-разному». Такие действия, по его оценке, необходимо предпринимать с опорой на мнение ученых.

Ранее пресс-секретарь Путина рассказал о подготовленном плане снятия коронавирусных ограничений. Дмитрий Песков отметил, что открытие границ РФ пока не обсуждается.

Число заболевших коронавирусом в России выросло до 165 929, и наша страна вышла на пятое место в мире по количеству зафиксированных случаев COVID-2019.

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Комментарии (3)

kuk-vasyusha
как всегда ни о чем
zonnek
"Открытие границ РФ пока не обсуждается". Хорошее снятие ограничений, классное. На работу, бегом!!! Налоги платить!!!
Michael_5e4cd31840823
"наша страна вышла выйти на пятое место"
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