«Цена малейшей ошибки — безопасность, жизнь, здоровье наших людей». Путин рассказал о снятии коронавирусных ограничений
Президент России на совещании по реализации принятых мер борьбы с COVID-2019 коснулся темы выхода страны из самоизоляции.
«Нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки — безопасность, жизнь, здоровье наших людей», — заявил 6 мая Владимир Путин в ходе обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По его словам, выход из режима самоизоляции должен быть «поэтапным» и «плавным». Глава государства призвал подготовить план снятия ограничений для каждого региона, так как «ситуация складывается по-разному». Такие действия, по его оценке, необходимо предпринимать с опорой на мнение ученых.
Ранее пресс-секретарь Путина рассказал о подготовленном плане снятия коронавирусных ограничений. Дмитрий Песков отметил, что открытие границ РФ пока не обсуждается.
Число заболевших коронавирусом в России выросло до 165 929, и наша страна вышла на пятое место в мире по количеству зафиксированных случаев COVID-2019.