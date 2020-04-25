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25.04.2020 14:12
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Греф: кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей

В 160 млрд рублей обойдутся банкам кредитные каникулы, которые россияне оформляют из-за коронавируса. Об этом 25 апреля заявил глава Сбербанка Герман Греф, пишет РИА Новости.

«Шесть месяцев каникул, которые предоставляются по кредитам ипотечным, потребительским кредитам и по кредитным картам, не принесут банкам обслуживания процентов, и эта сумма не компенсируется, поэтому для банков это болезненная мера. В целом, мы посчитали, банкам она обойдется примерно в 160 миллиардов рублей», — сказал Греф в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика» на телеканале «Россия 1».

Он также отметил, что реструктуризация кредитов для физических лиц пользуется большой популярностью среди клиентов Сбербанка. По его словам, в кредитную организацию поступили сотни тысяч таких заявок.

Аналогичная ситуация складывается и с обращениями на реструктуризацию кредитов для малого и среднего бизнеса, добавил банкир.

Ранее о промежуточных итогах обработки российскими банками заявок от своих клиентов на предоставление кредитных каникул рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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Комментарии (11)

Мимопрохожу
А что, кому-то эти кредитные каникулы предоставляют? Или мы отсюда должны понять, какая это была бы непосильная ноша для несчастных, измученных нерадивыми должниками банков? Альфа сейчас предлагает увеличить срок кредита и повысить процентную ставку - вот такая щедрость и забота. Век помнить буду.
260843741
Вот уж кто не обеднеет, так это крупные банки. Особенно сбербанк.
Kot Piter
Не пора ли Грефу дать пинка?
Пусть, как Тиньков, создаст с нуля свой банк - покажет что на что-то способен, кроме "говорильни"! А то "жирует" на пенсионерах, и ещё своё "компетентное" мнение пытается высказывать. =/
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