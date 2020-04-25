Греф: кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей

«Шесть месяцев каникул, которые предоставляются по кредитам ипотечным, потребительским кредитам и по кредитным картам, не принесут банкам обслуживания процентов, и эта сумма не компенсируется, поэтому для банков это болезненная мера. В целом, мы посчитали, банкам она обойдется примерно в 160 миллиардов рублей», — сказал Греф в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика» на телеканале «Россия 1».

В 160 млрд рублей обойдутся банкам кредитные каникулы, которые россияне оформляют из-за коронавируса. Об этом 25 апреля заявил глава Сбербанка Герман Греф, пишет РИА Новости .

Он также отметил, что реструктуризация кредитов для физических лиц пользуется большой популярностью среди клиентов Сбербанка. По его словам, в кредитную организацию поступили сотни тысяч таких заявок.

Аналогичная ситуация складывается и с обращениями на реструктуризацию кредитов для малого и среднего бизнеса, добавил банкир.

Ранее о промежуточных итогах обработки российскими банками заявок от своих клиентов на предоставление кредитных каникул рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.