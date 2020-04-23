Коронавирус проник в психиатрическую больницу Скворцова-Степанова
В петербургской психиатрической больнице
«А где их нет сейчас. Они везде есть, и у нас», — ответил Софронов на вопрос о наличии пациентов с COVID-19 в больнице. От дальнейших комментариев врач отказался, уточнив, что для интервью необходимо получить разрешение у комитета здравоохранения Смольного. «Фонтанка» направила запрос в комитет.
На сегодняшний день в Петербурге больных с COVID-19 принимают 9 медучреждений — развернуто 4 013 коек.
Число заболевших COVID-19 в Петербурге достигло 2458, 368 человек выздоровели, 17 пациентов скончались.