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23.04.2020 12:46
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Коронавирус проник в психиатрическую больницу Скворцова-Степанова

В петербургской психиатрической больнице № 3 имени Скворцова-Степанова зафиксирован случай заболевания коронавирусом. Данную информацию «Фонтанке» подтвердил главный врач учреждения Александр Софронов 23 апреля.

«А где их нет сейчас. Они везде есть, и у нас», — ответил Софронов на вопрос о наличии пациентов с COVID-19 в больнице. От дальнейших комментариев врач отказался, уточнив, что для интервью необходимо получить разрешение у комитета здравоохранения Смольного. «Фонтанка» направила запрос в комитет.

На сегодняшний день в Петербурге больных с COVID-19 принимают 9 медучреждений — развернуто 4 013 коек.

Число заболевших COVID-19 в Петербурге достигло 2458, 368 человек выздоровели, 17 пациентов скончались.

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Комментарии (2)

Alekse
Оригинальное название для России.
BobCat2
Думаю у них там есть такие препараты, которые позволят им всем переждать эпидемию состоянии перманентной медитации...
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