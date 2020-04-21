Трамп указом приостановит иммиграцию в США, чтобы сохранить рабочие места для американцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что на время запретит иммиграцию в Штаты, чтобы помочь американцам сохранить рабочие места во время пандемии коронавируса.



«В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!» — написал Трамп в Twitter 21 апреля.



Ранее Трамп объявил, что в США начнут поэтапно снимать ограничения из-за коронавируса. Сначала откроются спортивные площадки, после заработают общественные заведения, в том числе общепит, люди получат свободу передвижения. При этом находящиеся в группе риска смогут выйти на улицу лишь на третьем этапе отмены ограничительных мер.

