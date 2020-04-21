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Минобороны признало вспышку коронавируса во ВМедА

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21.04.2020 07:58
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Трамп указом приостановит иммиграцию в США, чтобы сохранить рабочие места для американцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что на время запретит иммиграцию в Штаты, чтобы помочь американцам сохранить рабочие места во время пандемии коронавируса.

«В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!» — написал Трамп в Twitter 21 апреля.

Ранее Трамп объявил, что в США начнут поэтапно снимать ограничения из-за коронавируса. Сначала откроются спортивные площадки, после заработают общественные заведения, в том числе общепит, люди получат свободу передвижения. При этом находящиеся в группе риска смогут выйти на улицу лишь на третьем этапе отмены ограничительных мер.

По данным Министерства труда США, на прошлой неделе заявление о получении пособия по безработице подали 5,2 млн американцев, уточняет РБК. Всего за последний месяц работу в стране потеряли свыше 20 млн человек, хотя до эпидемии пособия по безработице получали менее 2 млн человек.

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 780 тысяч, умерли почти 42 тысячи человек.

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Комментарии (9)

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Xodok1812
Просто у нас слишком много желающих половить рыбку в мутной воде. "Кому война - а кому мать родна" (С)
smith1
какой нехороший Трамп.
то ли дело путин нашим гастробайтерам разрешил без виз и патентов устраиваться!
сейчас работы-то полно! (сарказм)
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