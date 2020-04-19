В китайский город Ухань, с которого началась мировая эпидемия коронавируса, вернулись игроки одноименного футбольного клуба. Фото и видео этого события опубликовали в официальном инстаграм-аккаунте команды.

Несмотря на то, что накануне китайские власти признали Ухань зоной низкого риска, все спортсмены продолжают носить маски. Болельщики также приветствовали их в масках.



Напомним, ранее телеканал Fox News, ссылаясь на «многочисленные источники», рассказал о «нулевом пациенте» в Ухане, с которого якобы и началось распространение инфекции. Именно он, по информации телеканала, первым заразился от летучей мыши и стал разносчиком.