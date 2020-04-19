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19.04.2020 15:52
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Игроки футбольного клуба «Ухань» вернулись в город

В китайский город Ухань, с которого началась мировая эпидемия коронавируса, вернулись игроки одноименного футбольного клуба. Фото и видео этого события опубликовали в официальном инстаграм-аккаунте команды.

Несмотря на то, что накануне китайские власти признали Ухань зоной низкого риска, все спортсмены продолжают носить маски. Болельщики также приветствовали их в масках.

Напомним, ранее телеканал Fox News, ссылаясь на «многочисленные источники», рассказал о «нулевом пациенте» в Ухане, с которого якобы и началось распространение инфекции. Именно он, по информации телеканала, первым заразился от летучей мыши и стал разносчиком.

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Комментарии (1)

Simao Gato
годный флешмоб
ждём Шахтёр
в родные пенаты
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