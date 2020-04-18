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18.04.2020 14:20
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«Глуши двигатель, голову вниз!» СК показал видео задержания и. о. замглавы Хакасии, подозреваемого в миллионной взятке

Кадры задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии Сергея Новикова опубликовал Следственный комитет России 18 апреля. Ролик размещён на YouTube.

Новикова силовики застали за рулём автомобиля. На вопрос о причинах задержания чиновник не смог ответить.

И. о. замглавы Хакасии Сергея Новикова подозревают в получении взятки в 2 млн рублей. Чиновник, по версии следствия, за вознаграждение обещал помощь подрядчику в заключении госконтракта, а потом и в приёмке работ по строительству второй очереди жилого корпуса ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат».

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Комментарии (4)

evilman
Похоже на провокацию. Он 2 недели назад назначен Москвой на должность замглавы. Надо быть полным идиотом, чтобы начинать работу со взятки. Или не хотел глава Хакассии себе этого зама?
DallacS
И получит 2 года условно. Я такое уже видел) а вот если бы ловил покемонов храме, то условкой не отделался бы
hal9000
Кто бы мне бы взятку принес бы..я б рад был и 500 тыщ..как раз крышу починить и на мелочи..но никто не несет..кому я (не при детях сказано) нужен..
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