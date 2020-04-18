«Глуши двигатель, голову вниз!» СК показал видео задержания и. о. замглавы Хакасии, подозреваемого в миллионной взятке
Кадры задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии Сергея Новикова опубликовал Следственный комитет России 18 апреля. Ролик размещён на YouTube.
Новикова силовики застали за рулём автомобиля. На вопрос о причинах задержания чиновник не смог ответить.
И. о. замглавы Хакасии Сергея Новикова подозревают в получении взятки в 2 млн рублей. Чиновник, по версии следствия, за вознаграждение обещал помощь подрядчику в заключении госконтракта, а потом и в приёмке работ по строительству второй очереди жилого корпуса ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат».