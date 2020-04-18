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18.04.2020 10:00
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И. о. замглавы Хакасии задержан сотрудниками ФСБ при получении взятки в 2 миллиона рублей

Исполняющий обязанности замглавы Хакасии Сергей Новиков стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в крупном размере. Об этом утром 18 апреля сообщается на сайте СКР.

«17 апреля Новиков, находясь на территории города Абакана, при личной встрече с представителем подрядной организации получил от него взятку в виде части денежного вознаграждения в сумме 2 млн рублей», — говорится в релизе ведомства.

Следствие полагает, что в декабре 2019 года между Управлением капитального строительства и подрядчиком был заключён госконтракт на сумму, превышающую 480 млн рублей. Деньги должны были пойти на строительство второй очереди жилого корпуса ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат».

В релизе СКР говорится, что Новиков будто бы требовал от подрядной организации не менее 12 млн рублей за помощь в решении вопроса о заключении контракта, приём работ и своевременную оплату. Какой по счёту транш получил замглавы, не сообщается.

Чиновник с деньгами был задержан сотрудниками ФСБ. Следствие намерено ходатайствовать о взятии Новикова под стражу.

Новиков приступил к исполнению обязанностей заместителя руководителя региона со 2 апреля. Он и ряд других лиц уже задерживались в мае 2015 года в рамках уголовного дела по статье о крупном мошенничестве с использованием служебного положения. По версии следствия, в 2012–2013 годах участники организованной группы заключили фиктивные договора с фирмами-однодневками на поставку угля по завышенной стоимости.

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Комментарии (3)

WuhanRockCafe
— Но позвольте, как же он служил в очистке?
— Я его туда не назначал. Ему господин Швондер дал рекомендацию, если не ошибаюсь.(с)
W Bons
это не взятка , это главе на еду , глава свою коробку с макаронами отдал итальянцам но семью кормить все равно нужно
Edros_Razvorov
Передел кормушечной базы.
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