И. о. замглавы Хакасии задержан сотрудниками ФСБ при получении взятки в 2 миллиона рублей
Исполняющий обязанности замглавы Хакасии Сергей Новиков стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в крупном размере. Об этом утром 18 апреля сообщается на сайте СКР.
«17 апреля Новиков, находясь на территории города Абакана, при личной встрече с представителем подрядной организации получил от него взятку в виде части денежного вознаграждения в сумме 2 млн рублей», — говорится в релизе ведомства.
Следствие полагает, что в декабре 2019 года между Управлением капитального строительства и подрядчиком был заключён госконтракт на сумму, превышающую 480 млн рублей. Деньги должны были пойти на строительство второй очереди жилого корпуса ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат».
В релизе СКР говорится, что Новиков будто бы требовал от подрядной организации не менее 12 млн рублей за помощь в решении вопроса о заключении контракта, приём работ и своевременную оплату. Какой по счёту транш получил замглавы, не сообщается.
Чиновник с деньгами был задержан сотрудниками ФСБ. Следствие намерено ходатайствовать о взятии Новикова под стражу.
Новиков приступил к исполнению обязанностей заместителя руководителя региона со 2 апреля. Он и ряд других лиц уже задерживались в мае 2015 года в рамках уголовного дела по статье о крупном мошенничестве с использованием служебного положения. По версии следствия, в 2012–2013 годах участники организованной группы заключили фиктивные договора с фирмами-однодневками на поставку угля по завышенной стоимости.