И. о. замглавы Хакасии задержан сотрудниками ФСБ при получении взятки в 2 миллиона рублей

Исполняющий обязанности замглавы Хакасии Сергей Новиков стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в крупном размере. Об этом утром 18 апреля сообщается на сайте СКР.



«17 апреля Новиков, находясь на территории города Абакана, при личной встрече с представителем подрядной организации получил от него взятку в виде части денежного вознаграждения в сумме 2 млн рублей», — говорится в релизе ведомства.



Следствие полагает, что в декабре 2019 года между Управлением капитального строительства и подрядчиком был заключён госконтракт на сумму, превышающую 480 млн рублей. Деньги должны были пойти на строительство второй очереди жилого корпуса ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат».

