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Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНГлавные новости о COVID-19
18.04.2020 08:47
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В мире от COVID-19 за сутки умерло свыше 8,5 тыс. человек. Число инфицированных превысило 2 млн 240 тыс.

Число инфицированных коронавирусом во всём мире преодолело отметку в 2 млн 240 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса 18 апреля.

По состоянию на 8.30 (мск) на земле уже 2 243 303 подтвержденных случая заражения коронавирусом, а число жертв достигло 154 219. За последние сутки в мире от COVID-19 умерло 8 682 человека.

В Москве за минувший день умер 21 человек, у большинства были сопутствующие заболевания. Оперштаб сообщил, что у скончавшегося 34-летнего мужчины была болезнь Пиквика — невозможность дышать из-за крайней степени ожирения.

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Комментарии (2)

footballer
Я тут приводил уже данные, что в Москве в 2018-2019 только официально диагностированных случаев гриппа и ОРВИ было 2.8 миллиона. Реально можно смело умножать на два.
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