В мире от COVID-19 за сутки умерло свыше 8,5 тыс. человек. Число инфицированных превысило 2 млн 240 тыс.

Число инфицированных коронавирусом во всём мире преодолело отметку в 2 млн 240 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса 18 апреля.



По состоянию на 8.30 (мск) на земле уже 2 243 303 подтвержденных случая заражения коронавирусом, а число жертв достигло 154 219. За последние сутки в мире от COVID-19 умерло 8 682 человека.



В Москве за минувший день умер 21 человек, у большинства были сопутствующие заболевания. Оперштаб сообщил, что у скончавшегося 34-летнего мужчины была болезнь Пиквика — невозможность дышать из-за крайней степени ожирения.

