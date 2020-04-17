FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +6
74.71р81.28р
СРОЧНО

31 нахимовец заразился коронавирусом

ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН#безантракта: смотрим сегодняГлавные новости о COVID-19
17.04.2020 12:44
6
Печать

«Перекресток» победил COVID-19 за сутки. Магазин в «Южном полюсе» открылся после обнаружения у сотрудника коронавируса

У сотрудника магазина «Перекресток» в ТРК «Южный полюс» был диагностирован коронавирус. Об этом сообщили «Фонтанке» в компании X5 Retail Group, управляющей сетью.

По словам представителя ретейлера, случай заболевания был выявлен 15 апреля, 16 апреля после проведения дезинфекции торговая точка вновь начала работать — с новой командой.

«15 апреля диагностировали у сотрудника [COVID-19], вывели всю команду на 14-дневный карантин, провели дезинфекцию в ночь с 15 на 16 апреля, провели генуборку, утилизировали то, что без упаковки, и открыли магазин с новым составом», — отметил он.

Ранее заболевание коронавирусной инфекцией было выявлено у сотрудника «Ленты» на Парашютной улице.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

Мужской Взгляд
Я 16.04 был в этом проклятом магазине, чёрт бы их подрал.
Анна Эстедт
Среднеазиаты обтирали каждый сантиметр полочки, каждый сантиметр упаковки товара?! Может, нанять для дезинфекции кого-нибудь из групп, где руки моют после уборной?!
260708081
Закрывать на 2 недели.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний