«Перекресток» победил COVID-19 за сутки. Магазин в «Южном полюсе» открылся после обнаружения у сотрудника коронавируса

У сотрудника магазина «Перекресток» в ТРК «Южный полюс» был диагностирован коронавирус. Об этом сообщили «Фонтанке» в компании X5 Retail Group, управляющей сетью.



По словам представителя ретейлера, случай заболевания был выявлен 15 апреля, 16 апреля после проведения дезинфекции торговая точка вновь начала работать — с новой командой.



«15 апреля диагностировали у сотрудника [COVID-19], вывели всю команду на 14-дневный карантин, провели дезинфекцию в ночь с 15 на 16 апреля, провели генуборку, утилизировали то, что без упаковки, и открыли магазин с новым составом», — отметил он.

