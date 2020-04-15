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15.04.2020 11:02
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Главный конструктор Обуховского завода умер «после непродолжительной болезни»

Почетный машиностроитель РФ Александр Рохлин скончался на 71 году жизни. Об этом говорится в некрологе, который 15 апреля размещен на предприятии.

По информации «Фонтанки», на 71 году жизни скончался главный конструктор — начальник ОКБ ОАО «ГОЗ Обуховский завод» Александр Рохлин.

Смерть наступила после «непродолжительной болезни». По предварительной информации, его близкие — жена и внучка помещены в больницу на лечение.

Рохлин проработал на «Обуховском заводе» 36 лет, из которых 15 лет он занимал должность главного конструктора. К достижениям конструктора относят монтаж и сдачу в эксплуатацию пусковых установок 5П65, транспортно-пусковых контейнеров 5П81 стартовой позиции комплекса ПРО А-35 «Алдан», комплекса старт-стенда 17У12 и двух штатных СПУ 17У11 для многоразовой космической системы «Буран-Энергия» и другое. Кроме того, Рохлин руководил изготовлением камнерезной машины БГ-1 «Ленинградка» для карьеров Крымского полуострова, сценическим оборудованием для драматического театра в городе Уфа, ворот для Северо-Муйского тоннеля Байкало-Амурской магистрали.
В 2010 году Рохлину присвоили звание «Почетный машиностроитель».

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