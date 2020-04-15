Главный конструктор Обуховского завода умер «после непродолжительной болезни»

Почетный машиностроитель РФ Александр Рохлин скончался на 71 году жизни. Об этом говорится в некрологе, который 15 апреля размещен на предприятии.



По информации «Фонтанки», на 71 году жизни скончался главный конструктор — начальник ОКБ ОАО «ГОЗ Обуховский завод» Александр Рохлин.



Смерть наступила после «непродолжительной болезни». По предварительной информации, его близкие — жена и внучка помещены в больницу на лечение.

