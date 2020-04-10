«Строгий повсеместный карантин был бы уместнее». Что губернатор Беглов не обсуждает с горожанами у себя во «ВКонтакте»

Петербуржцы осаждают личную страницу губернатора Александра Беглова во «ВКонтакте» тысячами комментариев. «Фонтанка» проанализировала, о чем горожане безответно просят градоначальника.

Александр Беглов Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру«/Архив

Посещаемость страницы Александра Беглова с пандемией коронавируса серьезно выросла — в разы. Его последнее видеообращение от 8 апреля, в котором рассказано про петербуржца, который съездил в Финляндию и заразил коронавирусом беременную жену, посмотрела 661 тысяча человек. За двое суток под записью появилось почти 2,5 тысячи комментариев. Для сравнения: у поста от 4 марта об утверждении властями запрета на продажу несовершеннолетним конфет, которые содержат никотин, — 67 тысяч просмотров и 271 комментарий, что почти в 10 раз меньше.



Рост популярности страницы губернатора начался с поста от 7 марта, который был посвящен студентам СЗГМУ имени Мечникова, первыми оказавшимся на карантине. Видео, где Беглов рассказывает про флешмоб «Петербург своих не бросает», набрало 264 тысячи просмотров.



Видео от 14 марта, то есть вышедшее на следующий день после введения первых ограничений, посмотрели 330 тысяч человек, 1835 комментариев. Наиболее популярным стал отклик, посвященный тому, что в городе невозможно купить медицинские маски (417 лайков). Второй и третий по популярности комментарии (368 и 251 сердечко) говорили о необходимости «надлежащим образом» убирать город. И только 4-е — мнение (150 человек кликнуло по кнопке «нравится») было посвящено ужесточению режима. «Почему метро не закрыто? Границы с Финляндией и странами Прибалтики?» — написал Евгений Шкалей.

До 22 марта тема необходимости введения более жестких мер среди комментариев на странице Беглова почти не появлялась. Люди в основном писали по поводу масок и антисептиков, пустеющих полках в магазинах.



«Нужно срочно вводить жёсткий карантин, если не хотим опоздать, как случилось в Италии. Всех работодателей, все деятельности, которые не связаны с жизнеобеспечением города, перевести на удалённую работу! Если упустим момент — потом себе не простим!» — с таким призывом выступила 22 марта Ольга Коготкова и своим комментарием собрала 252 клика по кнопке «нравится». Впрочем, под её мнением появились не только слова поддержки, но и обвинения в наведении паники, и абстрактные рассуждения, что все равно все когда-нибудь умрут.



С 22 марта Александр Беглов сделал 10 постов. С тех пор под большинством его записей наиболее популярными комментариями становились именно те, что посвящены необходимости введения ЧП или более жестких ограничений. Исключение составили записи, где градоначальник просит у горожан передать на благо школьников планшеты и компьютеры, отдает дань памяти погибшим в теракте 3 апреля 2017-го, а также рассказывает о продуктовых наборах для школьников.



Во всех остальных случаях больше всего кликали «нравится» под записями, которые посвящены введению более серьезных мер.

Фото: скриншот сообщений в соцсетях Фото: скриншот сообщений в соцсетях Фото: скриншот сообщений в соцсетях Фото: скриншот сообщений в соцсетях Фото: скриншот сообщений в соцсетях Фото: скриншот сообщений в соцсетях

«Введите нормальный карантин, как в других странах. Оплатите гражданам сидение взаперти, и у малого бизнеса голова болеть не будет, чем зарплату выдавать. И дисциплина будет выше. А так миллиарды опять расползутся вместо реальной помощи по администрациям и карманам коррупционеров», — обратилась к губернатору Александра Сгибнева 9 апреля и получила 305 лайков за сутки.



Почти под каждым таким комментарием обязательно можно найти пару несогласных. Впрочем, лишь в редких случаях их мнение подкрепляется аргументом: «...и без режима ЧС государство в достаточной степени поддерживает граждан, а значит, ничего менять не нужно». И все же у тезиса, что экстраординарные меры нужны, сторонников намного больше.



Отметим, что активности ботов в комментариях не наблюдается, как это было с записями о рухнувшем СКК «Петербургский». Тогда «Фонтанка» обратила внимание на то, что в откликах под постами о трагедии продвигается тезис, будто бы «это оппозиция виновата в обрушении комплекса».

У сторонников режима ЧП аргументы такие: во-первых, это позволит ввести строгое ограничение на выход из дома, а значит, реально остановит распространение инфекции. Во-вторых, горожане, многие из которых не могут зарабатывать на жизнь в режиме самоизоляции и находятся в неоплачиваемых отпусках, смогут получить финансовую поддержку от государства. Об этом четко говорится в Федеральном Конституционном законе от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении». Сейчас выплаты предусмотрены лишь для отдельных категорий граждан РФ, а предложенными мерами поддержки удовлетворены далеко не все.



На посты, в которых люди просят о введении ЧП, ни сам Беглов, ни с аккаунтов органов власти никаких ответов не дают. Хотя, когда губернатор завел страницу во «ВКонтакте», предполагалось, что ответы комментаторам чиновники будут публиковать в течение трех дней.



При этом на многие вопросы, которые не связаны с введением в городе ЧП, горожане продолжают получать ответы. Так, например, 8 апреля Екатерина Смирнова возмутилась тому, что из-за отмены большинства маршруток транспорт приходится ждать долго, а сами автобусы переполнены. Комитет по транспорту ответил ей 10 апреля и сообщил, что на наиболее востребованных направлениях идет усиление линий подвижным составом.



Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»



Даже стартовавшая штрафная кампания за нарушение режима самоизоляции не останавливает людей, а некоторые бизнесмены и вовсе ставят Смольному ультиматум: или будет введен режим ЧС, или бизнес прекращает играть по нынешним правилам. Горожане на кухнях, в социальных сетях, в комментариях к материалам активно высказываются на предмет необходимости введения более жестких ограничительных мер в масштабах страны с последующими обязательствами государства.

«Фонтанка» решила выяснить мнение читателей.

