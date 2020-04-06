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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 16:15
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В России создали самую безопасную машину для поездок во время коронавируса. Это броневик

Специалисты «Военно-промышленной компании» создали модификацию специального бронированного автомобиля СБМ ВПК-233136 «Тигр» для работы во время коронавирусной пандемии. Машина была оснащена фильтровентиляционной установкой (ФВУ).

«Это обеспечивает возможность работы экипажа в зонах с высокой концентрацией в воздухе ядовитых химических веществ или в зонах с опасной эпидемиологической или биологической обстановкой. Такая модификация СБМ «Тигр» делает эту машину самым безопасным транспортным средством в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19», — сообщили в компании 6 апреля.

Два человека с подтвержденным диагнозом Covid-19 умерли за сутки в России. Из 954 новых случаев 591 — в Москве. Петербург продолжает держаться на третьем месте. В городе с начала эпидемии 226 заболевших и трое умерших.

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Комментарии (3)

Swift_5e4d8a276f5e8
.... иными словами, ранее это ведро не соответствовало военным стандартам ?
Snaky
Выживут одни нацгвардейцы. :))
Karlos02
Атасссс, погналиии
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