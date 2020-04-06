В России создали самую безопасную машину для поездок во время коронавируса. Это броневик
Специалисты «Военно-промышленной компании» создали модификацию специального бронированного автомобиля СБМ ВПК-233136 «Тигр» для работы во время коронавирусной пандемии. Машина была оснащена фильтровентиляционной установкой (ФВУ).
«Это обеспечивает возможность работы экипажа в зонах с высокой концентрацией в воздухе ядовитых химических веществ или в зонах с опасной эпидемиологической или биологической обстановкой. Такая модификация СБМ «Тигр» делает эту машину самым безопасным транспортным средством в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19», — сообщили в компании 6 апреля.
Два человека с подтвержденным диагнозом Covid-19 умерли за сутки в России. Из 954 новых случаев 591 — в Москве. Петербург продолжает держаться на третьем месте. В городе с начала эпидемии 226 заболевших и трое умерших.