Фото: Федерация анестезиологов и реаниматологов

В Чили врачи на фоне нехватки масок придумали ноу-хау — самодельное средство защиты, собранное из маски для фридайвинга и расходника от аппарата искусственной вентиляции легких. Коннекторов для них в производстве, конечно, нет. Их стали изготавливать волонтеры с помощью 3D-принтеров. В Петербурге и еще в трех десятках регионов участники неформального сообщества по имеющимся лекалам начали печатать недостающие комплектующие для российских медиков. Первые партии уже отправились в больницы.



В России запустили проект «Мейкеры против COVID-19». Это объединение людей, у которых есть 3D-принтеры и ЧПУ-станки. С помощью них волонтеры на фоне нехватки средств индивидуальной защиты, используемых врачами, печатают комплектующие для сборки самодельных СИЗ: масок, защитных щитков, подушек для пролежней и защитных боксов.



Для координации нужд и возможностей был создан сайт. Его разработчик, петербургский дизайнер Юрий Заворотный, рассказал, что сразу после создания ресурса через него можно было выйти на четыре региональных чата, сейчас их порядка тридцати. «Регионы потихоньку насыщают свои группы волонтерами — 3D-печатниками. Для каждого конкретного региона уже созданы отдельные телеграм-чаты, в которые приглашаются медики и волонтеры», — говорит он.

«Сейчас мы пытаемся это систематизировать, выдать в качестве единого портала, чтобы люди могли между собой кооперироваться. Заходишь на сайт, видишь чат своего города или региона, заходишь туда, говоришь: «Ребята, нужно то-то и то-то». Тебе это дают. Если мы не защитим врачей, на каждого выбывшего будет приходиться сотня пациентов, лишенных ухода. Я вижу, как работает мой друг-реаниматолог, — на износ. Если он заболеет, ему придется туго», — рассказал Заворотный.

В Петербурге первые партии переходников для защитных масок уже разошлись по врачам и больницам. К Вячеславу Тутушкину обратился с просьбой напечатать деталь знакомый, которому о возможности изготовить самодел рассказал приятель-медик.



Фото: автор Вячеслав Тутушкин

Защитное средство для врачей собирают из обычной маски для сноркелинга, переходника и вирусно-бактериального дыхательного фильтра. «Есть так называемый фридайвинг — плавание под водой без аквалангов. К маске стандартно идет трубка для дыхания. Для врачей вместо него ставится напечатанный на 3D-принтере переходник и сверху — стандартный фильтр для аппарата искусственной вентиляции легких. Я так понимаю, что дефицита таких расходников пока нет — по крайней мере, вчера знакомому без труда удалось их купить», — рассказывает петербуржец.

«Как оказалось, у нас есть целая организация 3D-печатников, которая уже всем этим занимается. Все делают бесплатно. Просто любители», — говорит Тутушкин. День спустя его попросили напечатать еще порядка 70 штук. Главная проблема — время. Сейчас у волонтеров уходит на изготовление одной детали порядка полутора-двух часов. Но численность участников движения постоянно растет.

После того как изготовили первые пробные переходники, их согласовали с реаниматологами, рассказал координатор петербургских и областных волонтеров Роман Сапоньков. «Сейчас у нас на два региона в сутки изготавливают более 200 деталей», — добавил он.



В числе петербургских волонтеров есть Максим, еще школьник. Он показал «Фонтанке», как происходит изготовление деталей в домашних условиях.

автор Инга Слажинскайте

«До этого момента опыта использования никто не имел. Эта информация от зарубежных коллег, подтверждена нашей кафедрой. Я на следующем дежурстве протестирую, чтобы для начала понять, сколько времени в ней можно находиться при физической нагрузке. То, что она самая герметичная из всего имеющегося, это точно!» — прокомментировала «Фонтанке» реаниматолог-анестезиолог.



Такие маски, схема изготовления которых была предложена чилийскими медиками Дэвидом Кохом и Кристианом Муньисом, уже протестировали и рекомендовали к использованию при отсутствии достаточного количества средств защиты на кафедре анестезиологии и реаниматологии им. В. Л. Ваневского СЗГМУ им. И. И. Мечникова.

По результатам теста у конструкции есть минусы: невозможно носить одновременно с очками, приглушен голос, трудности с использованием фонендоскопа. В Федерации анестезиологов и реаниматологов отдельно подчеркнули, что самодельными СИЗ рекомендуют пользоваться только в случае нехватки или отсутствия штатных средств защиты.



По данным организации, расходник от ИВЛ обеспечивает высокий уровень фильтрации — 99,3%. «Исследований не проводилось, точно оценить эффективность в сравнении с другими СИЗ мы не можем, но в условиях отсутствия других вариантов этот вариант все же снизит риск заражения врача», — говорят в федерации. По их информации, в некоторых регионах в ближайшей перспективе фильтры от ИВЛ, используемые в конструкции, могут оказаться в дефиците.

Сейчас волонтеры на фоне возможного в будущем дефицита фильтров от ИВЛ уже освоили изготовление аналогов, прорабатывается задача изготовления для него мембраны. Также горожане печатают переходники для противогаза ПГ-88, которые используют пожарные и которыми укомплектованы экипажи скорой помощи. «Мы готовимся к тому, что еще только будет», — пояснил Сапоньков.



Фото: Федерация анестезиологов и реаниматологов Фото: Федерация анестезиологов и реаниматологов Фото: Федерация анестезиологов и реаниматологов Фото: Федерация анестезиологов и реаниматологов Фото: Федерация анестезиологов и реаниматологов

Стоимость изготовления коннектора, объясняет Тутушкин, невысокая — «потолок», по крайней мере в Петербурге, составляет 15 рублей. Деталь делают из пластика, который продается в катушках. «Это ерунда по себестоимости, но проблема в том, что долго печатается. Мы пытаемся ускорить, есть разные варианты деталей и настроек», — рассказал он.



Фото: Сообщество любителей 3D-печати Фото: Сообщество любителей 3D-печати