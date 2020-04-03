В Петергофе из-за пациента с коронавирусом закрылась на карантин Николаевская больница

В Петергофе Николаевская больница закрылась на карантин из-за пациента с коронавирусом. Об этом «Фонтанке» рассказали читатели 3 апреля.



COVID-19 диагностировали у пожилого горожанина. В комитете здравоохранения подтвердили информацию об одном пациенте с положительным тестом. В приёмном покое Николаевской больницы отметили, что учреждение находится на карантине.



Ранее из-за коронавирусных пациентов карантин объявили в Городской больнице святого Георгия, Александровской, Покровской и Введенской больницах. Покровскую больницу на Большом проспекте Васильевского острова переоборудуют для приёма пациентов с пневмониями, её сотрудники записали обращение, в котором заявили, что у них нет ни средств защиты, ни препаратов.

