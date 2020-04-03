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Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

03.04.2020 15:18
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В Петергофе из-за пациента с коронавирусом закрылась на карантин Николаевская больница

В Петергофе Николаевская больница закрылась на карантин из-за пациента с коронавирусом. Об этом «Фонтанке» рассказали читатели 3 апреля.

COVID-19 диагностировали у пожилого горожанина. В комитете здравоохранения подтвердили информацию об одном пациенте с положительным тестом. В приёмном покое Николаевской больницы отметили, что учреждение находится на карантине.

Ранее из-за коронавирусных пациентов карантин объявили в Городской больнице святого Георгия, Александровской, Покровской и Введенской больницах. Покровскую больницу на Большом проспекте Васильевского острова переоборудуют для приёма пациентов с пневмониями, её сотрудники записали обращение, в котором заявили, что у них нет ни средств защиты, ни препаратов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Djnyana
Вылечить, и.. отпустить к.. семье! Если же семьи нет - наделить семьёй! В противном случае.. - Ну, да, рубить.. Я люблю Народ, но не настолько.., чтобы ему потокать..)
mik70
так скоро город без больниц останется, если из-за одного...А почему при гриппе не закрывали по каждому случаю?
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