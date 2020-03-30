Минтранс сократит число авиарейсов для вывоза россиян из-за рубежа

Министерство транспорта России приняло решение сократить число авиарейсов для вывоза застрявших за границей жителей страны. Об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих, пишет ТАСС.



Как сообщает агентство 30 марта, на сегодняшний день потребность для вывоза россиян сохраняется для небольшого количества иностранных государств. При этом на родину уже вернулись порядка 150 тысяч граждан РФ.



Напомним, ранее в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) власти России приняли решение закрыть авиасообщение с другими странами. Исключение составили лишь чартерные рейсы, с помощью которых из-за рубежа возвращали застрявших после введения ограничительных мер россиян.

