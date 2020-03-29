В Московской области вводят меры, аналогичные столичным

Вслед за правительством Москвы передвижение населения ограничено в Московской области. С 30 марта жителям также нельзя без повода выходить из дома.

Об этом пишет ТАСС. Уточняется, что вводимые меры аналогичны тем, что приняты в столице. Жителям нельзя приближаться друг к другу на улице ближе чем на полтора метра, из дома можно выходить в ближайшие магазины или на прогулку с собакой, в случае необходимой неотложной помощи или для поездок на работу - только если деятельность входит в список тех, на кого карантин не распространяется.