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29.03.2020 20:24
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В Московской области вводят меры, аналогичные столичным

Вслед за правительством Москвы передвижение населения ограничено в Московской области. С 30 марта жителям также нельзя без повода выходить из дома.

Об этом пишет ТАСС. Уточняется, что вводимые меры аналогичны тем, что приняты в столице. Жителям нельзя приближаться друг к другу на улице ближе чем на полтора метра, из дома можно выходить в ближайшие магазины или на прогулку с собакой, в случае необходимой неотложной помощи или для поездок на работу - только если деятельность входит в список тех, на кого карантин не распространяется.

Более подробно о столичных запретах читайте здесь.

В Московской области подтверждено 112 случаев заражения COVID19. В России - 1534 случая и девять смертей.

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Комментарии (6)

ZAP
Обязаны ввести ЧС и только тогда карантин!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Viacheslav
Праведное решение, но запоздалое. И вообще надо было закрывать Европу ещё в февралеи уже тогда всех въезжающих-возвращающихся отправлять на принудительный карантин на 2 недели
Natasha Grigoryan
как нарушителей наказывать будут?
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