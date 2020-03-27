Пожилая женщина серьезно пострадала под колесами автомобиля в Кировском районе Ленинградской области утром 27 марта. Наезд произошел не на «зебре».



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 11:15 на 56-м километре автодороги Петербург — Кировск водитель, 56-летний мужчина, управляя микроавтобусом Volkswagen Crafter, сбил вне зоны пешеходного перехода 70-летнюю женщину. Пенсионерку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Накануне вечером в Петербурге тоже сбили женщину. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на Петергофском шоссе. Момент наезда попал на камеру. Пострадавшая тоже получила тяжелые травмы.