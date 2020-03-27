Пенсионерка попала под микроавтобус на трассе Петербург — Кировск
Пожилая женщина серьезно пострадала под колесами автомобиля в Кировском районе Ленинградской области утром 27 марта. Наезд произошел не на «зебре».
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 11:15 на 56-м километре автодороги Петербург — Кировск водитель, 56-летний мужчина, управляя микроавтобусом Volkswagen Crafter, сбил вне зоны пешеходного перехода 70-летнюю женщину. Пенсионерку госпитализировали в тяжелом состоянии.
Накануне вечером в Петербурге тоже сбили женщину. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на Петергофском шоссе. Момент наезда попал на камеру. Пострадавшая тоже получила тяжелые травмы.
Всего за 26 марта, по данным Управления ГИБДД по СПб и ЛО, в Петербурге произошло 295 ДТП, а в Ленобласти — 58. Пострадавшие были в семи и шести случаях, соответственно. На петербургских дорогах травмы получили семеро, на областных — шестеро, детей среди них нет. Погибших не было.