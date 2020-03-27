Восемь россиян с коронавирусом попали в реанимацию

Глава Минздрава сообщил, что несколько заболевших COVID-2019 россиян находятся в реанимации. Ими занимаются «ведущие специалисты страны».



«На реанимационных койках сегодня пациенты, по которым консультируют ведущие специалисты страны, таких пациентов восемь», — цитирует 27 марта заявление Михаила Мурашко сайт Кремля.

По его словам, все заболевшие в реанимации получают плановую и экстренную консультации. Он отметил, что с ними работают реаниматологи, пульмонологи и инфекционисты.

Мурашко рассказал, что вчера, 26 марта, в России были подготовлены методические рекомендации по лечению пациентов с коронавирусом, которые включают в себя лучшие практики со всего мира.