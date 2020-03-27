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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 15:22
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Восемь россиян с коронавирусом попали в реанимацию

Глава Минздрава сообщил, что несколько заболевших COVID-2019 россиян находятся в реанимации. Ими занимаются «ведущие специалисты страны».

«На реанимационных койках сегодня пациенты, по которым консультируют ведущие специалисты страны, таких пациентов восемь», — цитирует 27 марта заявление Михаила Мурашко сайт Кремля.

По его словам, все заболевшие в реанимации получают плановую и экстренную консультации. Он отметил, что с ними работают реаниматологи, пульмонологи и инфекционисты.

Мурашко рассказал, что вчера, 26 марта, в России были подготовлены методические рекомендации по лечению пациентов с коронавирусом, которые включают в себя лучшие практики со всего мира.

Напомним, что, по последним данным, в России уже 1036 человек заразились COVID-2019. Число погибших достигло 3.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию о коронавирусе в Петербурге, стране и мире.

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Комментарии (3)

WuhanRockCafe
Выяснилось, что певец Лещенко, находящийся сейчас в реанимации в Коммунарке, абсолютно неосмотрительно в плане карантина вел себя на гастролях в Канаде и подцепил корона. Но это еще полбеды. После возвращения из турне инфицированный, но не подозревающий об этом народный любимец, побывал на дне рождения Аллы Крутой и перезаразил тамошнюю светскую тусовку. В итоге, кроме самого Лещенко с двухсторонней пневмонией слег Игорь Николаев и, вангую, что список печальный продолжится. Песков, кстати, тоже там был - сильно волнуюсь, как бы наш главпрессекретарь досрочно не обнулил бы своего шефа.
Локс
Уже сейчас во дворе грузятся на дачи, пообщаться там с друзьями, соседями, которых по полгода не видели, а в парке сидят шашлычники, человек по 10 около каждого мангала. Еще не вечер даже.
dragvs
Ждем всплеска заболеваемости после праздничной недели...
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