Восемь россиян с коронавирусом попали в реанимацию

Глава Минздрава сообщил, что несколько заболевших COVID-2019 россиян находятся в реанимации. Ими занимаются «ведущие специалисты страны».
«На реанимационных койках сегодня пациенты, по которым консультируют ведущие специалисты страны, таких пациентов восемь», — цитирует 27 марта заявление Михаила Мурашко сайт Кремля.
По его словам, все заболевшие в реанимации получают плановую и экстренную консультации. Он отметил, что с ними работают реаниматологи, пульмонологи и инфекционисты.
Мурашко рассказал, что вчера, 26 марта, в России были подготовлены методические рекомендации по лечению пациентов с коронавирусом, которые включают в себя лучшие практики со всего мира.
Напомним, что, по последним данным, в России уже 1036 человек заразились COVID-2019. Число погибших достигло 3.
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