Испания попросила НАТО помочь в борьбе с коронавирусом. За сутки там умерло более 700 человек

Мадрид обратился к Североатлантическому альянсу с просьбой оказать помощь в борьбе с пандемией COVID-2019.

«Испанская армия попросила своих партнеров по НАТО предоставить им комплекты для тестирования на коронавирус, вентиляторы и защитное снаряжение в рамках международных соглашений о помощи альянса», — цитирует 26 марта заявление вооруженных сил Испании Reuters.

На Пиренеях констатировали, что своими силами испанцы уже не справляются. За последние сутки в Испании умерли 738 заболевших COVID-2019. Всего было зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения.