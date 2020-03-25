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Путин обратился к нации по коронавирусу. Онлайн

25.03.2020 17:20
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Испания попросила НАТО помочь в борьбе с коронавирусом. За сутки там умерло более 700 человек

Мадрид обратился к Североатлантическому альянсу с просьбой оказать помощь в борьбе с пандемией COVID-2019.

«Испанская армия попросила своих партнеров по НАТО предоставить им комплекты для тестирования на коронавирус, вентиляторы и защитное снаряжение в рамках международных соглашений о помощи альянса», — цитирует 26 марта заявление вооруженных сил Испании Reuters.

На Пиренеях констатировали, что своими силами испанцы уже не справляются. За последние сутки в Испании умерли 738 заболевших COVID-2019. Всего было зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения.

Испания является второй страной в Европе по числу выявленных случаев. Вчера, 24 марта, с принадлежащих Испании Канарских островов в Россию вернулись застрявшие там российские туристы.

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Комментарии (1)

Mr_Pu
Так "дядя Сэм" и побежал помогать...
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