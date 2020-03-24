Из рая в Россию за любые деньги. Петербуржцы прорвались домой с коронавирусных Канарских островов на организованном через соцсети рейсе

По его словам, после прилета чартерного рейса S7 3666 всех пассажиров проверили на коронавирус. Первый тест был проведен еще в салоне Airbus A320, а затем специалисты Роспотребнадзора проверяли туристов в столичном Домодедово. Путешественников предупредили об обязательном 14-дневном карантине. Только после этого их отпустили в Петербург. Примерно в 11 часов их самолёт приземлился в Пулково.

Вслед за спецрейсом из Марокко в Москву прилетел и лайнер S7, который доставил на родину группу застрявших на Канарах российских туристов.

Рейс S7 3666 был чартерным, как «Фонтанке» накануне пояснили в компании S7. Пресс-секретарь перевозчика Надежда Хаитова сообщила, что заказчиком выступила компания «Ла Коста». Читатели «Фонтанки» рассказали, что с идеей спасательного рейса выступила проживающая на Канарах россиянка Марина, которая работает в турбизнесе. Пассажиров на лайнер искали через социальные сети. Несмотря на билеты в 425 евро на человека, блок мест на чартере в Россию был выкуплен за несколько дней. По данным Минтранса, на рейсе летел 181 возвращенец.

На этом эвакуация застрявших из-за коронавируса граждан России не заканчивается. Как ранее заверила официальный представитель МИД Мария Захарова, дипломаты продолжают работать «в круглосуточном режиме», так как проблемных точек еще много. В частности, на 26 марта назначен рейс по возвращению сотен соотечественников из Юго-Восточной Азии.

О застрявших в других странах туристах и попытках МИД вернуть их домой читайте в материале «Фонтанки».