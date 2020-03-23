Замдиректора красносельского психинтерната сменит высокую кухню в ресторане на скромное питание в столовой СИЗО

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 23 марта, его изоляция продлится до 18 мая 2020 года. Могилевский просил домашний арест или запрет определенных действий, но Октябрьский райсуд ему в этом отказал.

Обвиняемому в получении взятки и превышении должностных полномочий замдиректора по медицинской части психоневрологического интерната № 9 в Красном Селе Дмитрию Могилевскому придётся уйти на личный карантин. Правда, пройдёт он не дома, а в следственном изоляторе, и не две недели, а два месяца.

Напомним, замдиректора по медицинской части ПНИ № 9 задержали 19 марта. Ему предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных 290-й и 286-й статьями УК РФ (получение взятки, превышение должностных полномочий).



По версии следствия, Могилевский получил взятку в размере 5,5 млн рублей от коммерческой фирмы, а взамен обеспечил её контрактом на поставку белкового питания для пациентов учреждения. В благодарность от бизнеса он и его подчинённые, знавшие о договорённостях своего начальника, также на особых условиях посещали рестораны MAMALЫGA и «Бахрома». За полтора года их общий чек составил более полумиллиона рублей.



Помимо этого, замдиректора психинтерната обвиняют в том, что он распорядился внести в историю болезни одного из пациентов недостоверную информацию об оказании последнему своевременной медицинской помощи. На деле же, когда тому была нужна консультация хирурга и госпитализация, он её не получил.



Могилевский свою вину отрицает. Ранее его адвокаты просили продлить задержание своего подзащитного, чтобы предоставить суду материалы, положительно характеризующие его личность.

