Арбитраж: «Пулково» законно взимает штраф за утерю парковочного билета

Проверку в аэропорту «Пулково» проводили сотрудники территориального управления Роспотребнадзора. По поручению руководства они организовали контрольную закупку – припарковали автомобиль Ford Fiest. При этом договор, с условиями которого автомобилист соглашается въезжая на парковку и получая именуемый формуляром талон, предусматривает фото- и видеофиксацию, обработку персональных данных, а также обязанность по внесению арендной платы и сохранению формуляра до конца выезда, а также оплату в случае его порчи или утери. Инспекторы Роспотребнадзора через терминал самообслуживания заплатили 250 рублей за стоянку и еще 500 – за восстановление формуляра.

В отсутствии специального закона ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» правомерно ввело плату за утерю парковочного билета. К такому выводу пришел Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Взимание такой платы за утерянный билет в надзорном ведомстве квалифицировали как включение в договор условий, ущемляющих установленные законодательством права потребителя. По факту нарушения на управляющее аэропортом ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» был наложен административный штраф в размере 10 тысяч рублей.



Однако арбитражный суд, в который обратилась компания, счел выводы проверяющих ошибочными. «Закон либо иной нормативный правовой акт, регламентирующий оказание услуг парковки и ограничивающие стороны в согласовании условий договора об оплате денежных средств в связи с нарушением обязательств потребителя, отсутствуют. Из вышеизложенного следует, что положение договора (прейскуранта) об оплате при утере парковочного талона до момента выезда не содержит условий, ущемляющих прав потребителей», – заключили служители Фемиды.



Напомним, что ранее оператором парковок в петербургском аэропорту выступало ООО «Азимут». Оно также пыталось взимать штраф за утерю билета или повышенную плату за его отсутствие. В обоих случаях арбитражные суды согласились в выводами Роспотребнадзора о незаконности таких действий.

