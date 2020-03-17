Петербуржцев смутил самолет, который вечером 17 марта намотал около десятка кругов над Северной столицей. Читатели «Фонтанки» сообщили в редакцию об этом, по их мнению, необычном явлении.

Согласно данным портала Flightradar, борт пролетел над городом не меньше семи раз. Однако бояться тут нечего: по данным «Фонтанки», самолёт не пассажирский, а происходящее – не знак бедствия.



Самолет этого типа предназначен для отработки методов захода на посадку. Также именно с помощью такой летающей лаборатории проверяют оснащение аэропорта Пулково — например, качество радиосвязи и светосигнальное оборудование на полосах. В кабине находятся аппараты и установки, которые измеряют и фиксируют необходимые данные.

