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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 22:41
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Над Петербургом заметили самолёт-лабораторию. Но с коронавирусом это не связано

Петербуржцев смутил самолет, который вечером 17 марта намотал около десятка кругов над Северной столицей. Читатели «Фонтанки» сообщили в редакцию об этом, по их мнению, необычном явлении.

Фото: автор фото читатель «Фонтанки» Сергей

Согласно данным портала Flightradar, борт пролетел над городом не меньше семи раз. Однако бояться тут нечего: по данным «Фонтанки», самолёт не пассажирский, а происходящее – не знак бедствия.

Самолет этого типа предназначен для отработки методов захода на посадку. Также именно с помощью такой летающей лаборатории проверяют оснащение аэропорта Пулково — например, качество радиосвязи и светосигнальное оборудование на полосах. В кабине находятся аппараты и установки, которые измеряют и фиксируют необходимые данные.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

hal9000
Интересно как выглядит петербуржец которого смутил этот самолет..
Батарейкин
Говорят, с него будут ночью гречку и туалетную бумагу разбрасывать населению. Не закрывайте окна!
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