Ударивший Голунова экс-полицейский попросил прощения
Бывший сотрудник УВД по Западному округу Москвы Максим Уметбаев извинился перед журналистом-расследователем в Мосгорсуде.
«Я ударил Голунова. Мои действия были непрофессиональны. Мне за свой поступок стыдно, и я хочу принести извинения Голунову», — цитирует 11 марта заявление Уметбаева «Интерфакс».
По его словам, «неподобающее поведение» было вызвано подозрением в совершенном преступлении. При этом бывший оперативник заявил, что рад «общественному резонансу и справедливому разбирательству». Он выразил надежду, что в его отношении итог будет «таким же».
Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков. Он сразу заявил, что их ему подбросили, а инцидент связал со своим расследованием о ритуальном бизнесе. После масштабного общественного резонанса и акций в поддержку Ивана Голунова его отпустили в связи с непричастностью 11 июня. Генпрокуратура за незаконное уголовное преследование извиняться отказалась. Журналист жаловался на бездействие должностных лиц ведомства. В январе пятерых бывших полицейских, в том числе и Уметбаева, арестовали.