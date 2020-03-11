Ударивший Голунова экс-полицейский попросил прощения

Бывший сотрудник УВД по Западному округу Москвы Максим Уметбаев извинился перед журналистом-расследователем в Мосгорсуде.



«Я ударил Голунова. Мои действия были непрофессиональны. Мне за свой поступок стыдно, и я хочу принести извинения Голунову», — цитирует 11 марта заявление Уметбаева «Интерфакс».



По его словам, «неподобающее поведение» было вызвано подозрением в совершенном преступлении. При этом бывший оперативник заявил, что рад «общественному резонансу и справедливому разбирательству». Он выразил надежду, что в его отношении итог будет «таким же».

