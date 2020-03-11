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11.03.2020 12:19
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Ударивший Голунова экс-полицейский попросил прощения

Бывший сотрудник УВД по Западному округу Москвы Максим Уметбаев извинился перед журналистом-расследователем в Мосгорсуде.

«Я ударил Голунова. Мои действия были непрофессиональны. Мне за свой поступок стыдно, и я хочу принести извинения Голунову», — цитирует 11 марта заявление Уметбаева «Интерфакс».

По его словам, «неподобающее поведение» было вызвано подозрением в совершенном преступлении. При этом бывший оперативник заявил, что рад «общественному резонансу и справедливому разбирательству». Он выразил надежду, что в его отношении итог будет «таким же».

Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков. Он сразу заявил, что их ему подбросили, а инцидент связал со своим расследованием о ритуальном бизнесе. После масштабного общественного резонанса и акций в поддержку Ивана Голунова его отпустили в связи с непричастностью 11 июня. Генпрокуратура за незаконное уголовное преследование извиняться отказалась. Журналист жаловался на бездействие должностных лиц ведомства. В январе пятерых бывших полицейских, в том числе и Уметбаева, арестовали.

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Комментарии (6)

Zas
Удар Ивану был нанесён действующим сотрудником МВД при исполнении должностных обязанностей. Извинения, принесённые бывшим сотрудником МВД не могут быть приняты, так как не имеют юридической силы, поэтому не могут являться смягчающим вину обстоятельством и признаком раскаяния.
RemyMartin
Как мило. )
Dir
сколько по закону получил бы Голунов, если бы он этого просящего ударил? так вот этому нужно в два раза больше давать, пусть посидит, другим наука будет.
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