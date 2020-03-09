Акции российских компаний резко падают и в Нью-Йорке

Ценные бумаги российских компаний снижаются более чем на 10% в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Согласно данным биржи, бумаги Veon 17%, «Мечела» — 13%, «Яндекса» — 12,4%, МТС и Qiwi — 11%. Ранее днём 9 марта котировки бумаг российских компаний резко пошли вниз на Лондонской бирже.
Котировки бумаг «Газпрома» в Лондоне падали больше чем на 25%, но позже чуть подросли до минус 15,3%. Бумаги «Газпром нефти» показали примерно такую же динамику — минус 15,7%. Котировки Сбербанка в Лондоне также падали более чем на 25%, но к полудню сумели отыграть часть потерь и торговались на отметке минус 19% к закрытию 6 марта.
Глубокие минусы на биржах по всему миру связываются с обрушениями утром в понедельник котировок нефти. Стоимость барреля нефти Brent падала до 30,3 доллара, то есть сразу на 33,5% к уровню закрытия 7 марта. Британский индекс FTSE100 падал на 5,75%, итальянский — на 8,71,%, немецкий — на 4,87%, французский — на 5,51%.